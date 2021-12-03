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Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? TÜFE-TEFE’ye göre 2021 aralık ayı kira artış oranı hesapla!

03.12.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayı kira artış oranı hesaplaması, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre belli oldu. Aralık ayı kira artış oranı 17,71 olarak açıklandı. TÜFE-TEFE’ye göre; bin TL’lik kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 177,1 TL oldu.

Ev sahipleri ve kiracıların beklediği aralık ayı kira artış oranı açıklandı. Her ay düzenli olarak enflasyon verilerini paylaşan TÜİK, 2021 yılı aralık ayı kira artış oranını da paylaştı. İşte detaylar…

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayına ait enflasyon verilerininin açıklanmasıyla beraber, aralık ayına ait kira artış oranı da açıklandı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya nazaran yüzde 3,51, 2020 yılının aralık ayına göre yüzde 19,82, 2022’nin aynı ayına göre yüzde 21,31 ve 12 aylık ortalamalara göre; yüzde 17,71 artış yaşandı.

ARALIK AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte aralık ayı kira artış oranı yüzde 17,71 olarak paylaşıldı.

Kasım ayı enflasyon oranının belli olmasıyla beraber kira artış oranı hesaplama şöyle yapılacak:

Konut Kirası: 1.000 Türk lirası

TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2021 Kira Artış Oranı: yüzde 17,71

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 177,1 Türk lirası

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 177,1 Türk lirası

Açıklanan rakamlara göre kirası bin Türk lirası olan bir kiracının aralık ayında ödeyeceği kira zammı 177,1 Türk lirası olarak hesaplanırken, zamlı kira tutarı ise 1771,1 Türk lirası oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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