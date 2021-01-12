Aralık ayı Nakdi Ücret Desteği zammı 2021... Ocak'ta ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı?

2021 Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek sorusu gündem oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aralık ayına ait ve Ocak 2021'de hesaplara yatan olan Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödeneceğine dair açıklamayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını duyurdu. Nakdi Ücret Desteği bugün hesaplara yatmış olacak. Asgari ücret zammının ardından vatandaşlar 2021 Nakdi Ücret Desteği ne kadar olacak merak ediyor. 2021 Ücret Desteği artacak mı araştıran vatandaşlara, ücretsiz maaş izninin hesaplanırken günlük çalışma ücretine göre hesaplandığını belirtelim. Asgari ücret zammı ile birlikte günlük çalışma ücreti de artacağı için 2021 yılında ödenecek Nakdi Ücret Desteği ücretinin de artması öngörülüyor. OCAK AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR? Geçtiğimiz ayın Nakdi Ücret Desteği ödeme günü olarak 8-9 Aralık tarihi belirlenmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

IBAN eksik olan ya da hatalı olan vatandaşların ödemelerinin ise PTT aracılığı ile yapılması duyurulmuştu. Peki Nakdi Ücret Desteği ne zaman biter? İşte güncellenen yeni tarihle Nakdi Ücret Desteğinin bitiş tarihi! Nakdi Ücret Desteği nedir, kimlere verilir? İşte Nakdi Ücret Desteği'nin bitiş tarihi!

2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ARTAR MI, NE KADAR OLUR? Asgari ücretin artmasıyla birlikte 2021 yılında verilmeye devam eden Nakdi Ücret Desteği de artar mı araştırılıyor. Ücretsiz maaş izni verilirken işçinin günlük ücreti üzerinden hesaplama yapılacağı için 2021 Nakdi Ücret Desteği ödemesinin de miktarının artması bekleniyor. NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabında yaptığı açıklamada Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını paylaştı. 27 Ekim tarihli Resmi Gazete'de bu karar açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." ifadelerini kullandı. NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması sonrasında Nakdi Ücret Desteği başvuru şartları ve kime verilir araştırılıyor.

Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesih edilmesi gerekir. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişiler Nakdi Ücret Desteği alır mı? araştıranlar için, Nakdi Ücret Desteği başvuru şartlarında Kısa Çalışma Ödeneği alanların Nakdi Ücret Desteği alamadığı bilgisi yer alıyor. İşte Nakdi Ücret Desteği başvuru koşulları NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR? Kısa Çalışma Ödeneği'nin ardından verilen Nakdi Ücret Desteği merak edilmeye başlandı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından Nakdi Ücret Desteğinden kimler yararlanır araştırılmaya başlandı. İşte Nakdi Ücret Desteği için başvuru şartları... Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için; a) Ücretsiz izne ayrılanlar için, 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, -Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, b) İş akdi feshedilenler için, 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak Şartlarının oluşması gerekmektedir. NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR? Nakdi Ücret Desteği için başvuru nereye yapılır araştıranlar için öncelikle aylık bildirimlerinin ‘https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi’ üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi gerekir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır. Nakdi Ücret Desteği başvuru ekranında ücretsiz izne ayrılan işçiye ait bilgiler bulunur. Bu bilgiler; T.C. kimlik numarası, IBAN, ücretsiz izin gün sayısı, işçi ve işverenin cep telefonu numarası gibi bilgiler yer alır. Bu ekrandaki bilgileri işverenin eksiksiz doldurması gerekir. 5510 sayılı Kanun Ek-9’uncu kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler ise ücretsiz izne ayıracakları işçilerini ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar “28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR? Nakdi Ücret Desteği ne kadar veriliyor araştıran ücretsiz izne ayrılan kişiler ne zaman ve nerede Nakdi Ücret Desteği parasını alacağını öğrenmek istiyor. Nakdi Ücret Desteği şartları sağlayan ve başvuru yapan kişilere 39,24 lira olarak belirtilmiş. Fakat bu ücret net ücret değil. Damga vergisinin de kesilmesi gerekir. Nakdi Ücret Desteği nasıl hesaplanıyor? NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL HESAPLANIYOR? Yukarıda belirttiğimiz gibi şartları sağlayan kişilere ücretsiz izin günleri için günlük olarak hesaplanan Nakdi Ücret Desteği veriliyordu. Bu kişilere verilen 39,24 liralık ücretten damga vergisi düşüldükten sonra ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar Nakdi Ücret Desteği verilir. NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ÖDENECEK? Nakdi Ücret Desteği başvurusu yapanlar, Nakdi Ücret Desteği nasıl ve nereden alınır merak ediyor. Nakdi Ücret Desteği bir ay içinde en fazla 30 gün olmak üzere veriliyor. Nakdi Ücret Desteği hak eden kişinin SGK ekranında belirtilen IBAN numarasına parası yatırılıyor. Eğer IBAN hesabı olmayan kişiler varsa bu kişiler Nakdi Ücret Desteği'ni PTT havalesi gibi farklı yollardan alabiliyor.