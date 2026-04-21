Arçelik’ten küresel pazarda geri çekilme hamlesi!

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, "uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma" hedefleri doğrultusunda stratejik bir hamle yaptı. Şirket, Asya Pasifik'teki portföy yapısını optimize etmeye yönelik adımları kapsamında, AHHA'daki yüzde 60 payının Hitachi Global Life Solutions Inc.'e devrine ilişkin anlaşma imzaladı.

İşlem kapsamında Arçelik, kapanışta peşinen 205 milyon dolar ve kapanıştan itibaren üç yıl içerisinde taksitlerle 56 milyon dolar tahsil edecek. Kapanış tarihi itibarıyla AHHA'nın mevcut nakdinin yüzde 60'ının 56 milyon doları aşan kısmı da kapanış düzeltmesi olarak Arçelik'e ödenecek.

Kuruluşundan bu yana AHHA, portföy genişlemesi, coğrafi büyüme, marka gelişimi ve operasyonel performans dahil olmak üzere stratejik öncelikleri doğrultusunda istikrarlı bir ilerleme kaydetti. Şirket, Hitachi markasının Asya Pasifik ve MENA genelindeki üst segment marka konumunu daha da güçlendirdi.

12 AY İÇİNDE TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Arçelik ve Hitachi Global Life Solutions arasındaki pay devrinin kapanış koşullarının sağlanmasına tabi olarak anlaşma imzasını takip eden 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. AHHA, hisse devri ve ortak girişim sözleşmeleri hükümlerine bağlı olarak kapanış tarihine kadar faaliyetlerini sürdürecek.

"ARÇELİK, KÜRESEL BÜYÜME YOLCULUĞUNU KARARLILIKLA SÜRDÜRECEKTİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen, kararın kısa vadeli kazanımların ötesinde, finansal sağlamlığı ve uzun vadeli değer yaratma hedefini destekleyen stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Şen, Arçelik'in, 57 ülkedeki iştirakleri ve 13 ülkedeki 38 üretim tesisiyle küresel büyüme yolculuğunu kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayarak, "Topluluğumuz için küresel ölçekte amiral gemisi konumunda olan Arçelik'in, bu hamlesiyle kaynaklarını öncelikli alanlara yönlendirerek sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda tüm paydaşlarımız için olumlu sonuçlar yaratacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Can Dinçer de Arçelik Hitachi'nin, yıllar içinde tüketicilere sunduğu üst segment markası ve yenilikçi çözümleriyle Asya-Pasifik pazarında güçlü bir konum elde ettiğini belirtti.

"KİLİT PAZARLARDAKİ YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

İşbirliği sayesinde, hanelere gerçek anlamda değer katan ürünler sunmuş olmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Bu hamle Arçelik olarak global operasyonlarımızı daha odaklı, daha seçici ve daha stratejik bir çerçevede şekillendirme yaklaşımımızın önemli bir yansıması oldu. Bu adım, söz konusu ortaklık yapısına özgü olup, Güney Asya'ya yönelik uzun vadeli taahhüdümüzü değiştirmemektedir. Bölgenin büyüme potansiyeline olan güvenimizi koruyor, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş başta olmak üzere kilit pazarlardaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Arçelik'in Türkiye'de çok güçlü temelleri var ve gücümüzü aldığımız ana pazarımızdaki hedeflerimize de kararlılıkla ulaşmak için çalışıyoruz. Tüketicilerimize inovatif ürün ve hizmetlerle ulaşmaya, enerji verimliliği, dijitalleşme, yapay zeka odaklı teknolojilerle onların hayatlarını iyileştirmeye devam edeceğiz."

