Arefe Günü çift mesai mi? Yarım gün çalışanlar tam mesai alır mı? 2020 Arefe Günü mesai hesaplama

Yukarıda da belirtildiği gibi Kurban Bayramı tatili Arefe Günü'nün yarısı itibari ile başlar. Bayam tatilinde çalışan işçilerin alacağı mesai ücreti çalışma saatlerine göre düzenlenir. Arefe Günü yarım gün çalışan işçi tam mesaimi alır sorusunun cevabı olarak şöyle aktaralım; Arefe Günü saat 13:00'a kadar çalışan işçi tam gün mesai hakkını doldurmuş olur. Yarım günlük çalışmama durumu için mesai ücretinden herhangi bir kesinti olmaz.

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

Ulusal bayramlar ve genel tatillerde çalışanlar çift mesai ücreti alırken çalışmayan işçiler ise tam yevmiye ücreti alırlar. 2429 Sayılı Kanunda Ulusal Bayram ve genel tatil günleri aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla izin günleri belli olan ücretli çalışanlar, bayram mesai ücretlerini hesaplamaya başladı. Kurban Bayramı'nın her günü çalışanlar çift mesai ücreti alacağına emin olurken, Arefe Günü'nün yarım gün tatil oluşu kafaları karıştırdı. İşte 2020 Arefe Günü mesai ve yevmiye hesaplama...

Arefe Günü tam gün çalışanların mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Arefe Günü saat 13:00'a kadar çalışan işçi tam yevmiye alırken, Arefe Günü tam gün çalışan işçinin yevmiyesi nasıl hesaplanır. Arefe Günü sabah işe başlayan işçi akşam normal mesaisinde işini bırakıyorsa eğer bir tam mesai ve bir de yarım mesai ücreti alır. Örnek verecek olursak; Günlük yevmiyesi 100 TL olan bir işçi, Arefe Günü öğlene kadar çalışarak tam yevmiyeyi hak etmiş olur. Öğleden sonra mesai bitimine kadar çalıştığında ise yarım yeğmiye daha hak etmiş olur. Yani bu işçinin Arefe Günü tam çalışmasının karşılığı olarak 100 TL + 50 TL almış olması gerekir.

Arefe Günü akşam mesaisinde çalışanların mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Arefe Günü mesaisi 13:00'dan sonra başlayan, vardiyalı çalışanların mesaileri nasıl hesaplanır sorusunun cevabı olarak, hafta tatilinin sekteye uğramasıyla ilgili verilen birçok yargı kararında işçinin ücretinin tam olarak verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Arefe Günü akşam vardiyeasında çalışanlar çift mesai ücreti alır.

Hafta tatili kesintisiz 24 saat olarak kullandırılmak zorundadır. Hafta tatilinde işçinin 1 saatlik çalıştırılması hafta tatilini kesintiye uğratacağından, 1 saatlik çalışmada dahi hafta tatili ücretine tam olarak hükmedilmelidir (Yargıtay 7. H.D. 04.03.2013, E. 2013/1856, K. 2013/2022)

Arefe Günü resmi tatil midir?

Arefe Günü resmi tatildir. Resmi tatilde çalışmak istemeyen işçinin aynı hakları Are Günü için de geçerlidir. Resmi tatillerde özellikle yarım günlük çalışma olduğu için tam gün çalışma durumu ancak işçinin onayıyla sağlanır.

