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Arjantin'in para birimi nedir? Arjantin'in para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:02
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Dünya üzerinde yüzlerce ülke bulunmaktadır. Her bir ülkenin ise kendine ait belirli özellikleri mevcuttur. Bunlardan birisi de Güney Amerika bölgesindeki ülkeler arasında yer alan Arjantin devletidir. Arjantin, kültürü ve güncel konumu sayesinde oldukça önemli görülen dünya ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda merak edilen konulardan biri ülkenin resmi para birimidir. Peki, Arjantin'in para birimi nedir?

Arjantin'in para birimi nedir? Arjantin'in para biriminin kodu ve sembolü

Arjantin Cumhuriyeti, Güney Amerika bölgesinin en büyük ikinci ülkesi olarak bilinir. Şili ve Brezilya ülkeleri ile komşudur. Arjantin, 300 yıl boyunca İspanya'nın sömürgesi sıfatını taşıdıktan sonra 9 Temmuz 1816 tarihinde ulusal bağımsızlığını ilan etti. Son verilere göre Arjantin’de yaşayan insanların sayısı 46 milyon 155 bindir. Bu ülkede yaşayan kişilerin %40'ının geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığı bilinmektedir. Ülke hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin merak ettiği diğer bir konu ise resmi para biriminin ne olduğudur.

Arjantin'in para birimi nedir?

Güney Amerika ülkeleri arasında yer alan Arjantin, 23 eyaletten oluşan bir devlettir. Ülkenin en çok ziyaret edilen şehri ise başkenti Buenos Aires’tir.

Ülkelere meraklı ve finans alanıyla yakından ilgilenen kişilerin ilgisinin çeken resmi para birimleri birçok ülkede kendine özgüdür. Bulmacalarda bile karşılaşılan ülkelerin para birimleri hakkında bilgi sahibi olmak özellikle seyahatler esnasında kişilere kolaylık sağlar. Aynı zamanda genel kültür için iyidir. Bu noktada ise Arjantin devletinin kullandığı para birimi merak edilir.

Arjantin’in resmi para birimi Arjantin pesosu (İspanyolca Peso argentino) olarak geçer. Arjantin’in resmi para birimi uluslararası platformlarda $ işaretiyle temsil edilmektedir. Arjantin parasının uluslararası kodu ise ARS'dir.

Arjantin parası, 5 centavodan 2000 Arjantin pesosuna kadar büyüyen birçok madeni para ve kağıt paradan oluşur. Arjantin’de son seri olarak kabul edilen banknotlar 2002 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu banknotlar 1 peso, 2 peso, 5 peso, 10 peso, 20 peso, 50 peso ve 100 peso şeklinde basıldı. Bunların yanında ülkenin ekonomik gidişatına uygun olarak 2016 yılında 200 peso, 500 peso ve 1.000 peso banknotları eklendi.

Ülke, çeşitli doğal kaynaklara, kalifiye ve yetenekli bir işgücüne sahip olmasına rağmen ülkede artan enflasyon oranı gibi durumlarla mücadele edilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin para
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