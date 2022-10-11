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Arsa hayalleri için bir adım kaldı! Başvurular başladı, detaylar netleşti: 350-500 metrekare arsanın fiyatı 192 binden başlıyor, aylık taksit tutarı ise...

11.10.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal konut projesinde, evlerin ardından TOKİ'nin desteğiyle 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başladı. 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' projesindeki yerlerin hangi illerde nerelerde yapılacağı da dün netleşirken, arsa fiyatları ve taksitleri merak edildi. Buna göre 350-500 metrekare arasındaki arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlıyor. Peşin olarak yüzde 10'luk bir kısmının verileceği arsaların ilk taksidi ise 1 yıl sonra ödenecek.

Arsa hayalleri için bir adım kaldı! Başvurular başladı, detaylar netleşti: 350-500 metrekare arsanın fiyatı 192 binden başlıyor, aylık taksit tutarı ise...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinde yeni son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TOKİ desteğiyle başlatılan konut başvuruları sonrası herkesin merak ettiği 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvuru süreci dün resmen başladı. Konut başvuruları 14 Eylül'de başlayan projede, 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek. Söz konusu arsalara 105-150 metrekare arasında değişecek evlerin yapılması planlanırken, arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda da nüve kısmının tamamlanması şartı bulunuyor. İşte 'İlk Evim Arsa' projesinde başvuru şartları, ödeme süreleri ve diğer detaylar...

ALTYAPISI HAZIR, İMARLI KONUT ARSALARI

Sosyal konut başvuruları kapsamında altyapısı hazır, imarlı konut arsaları için başvurular sadece Ziraat Bankası’ndan yapılacak.

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ARSA BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvurular için 18 yaşından büyük, T.C. vatandaşı olma ve arsaların bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikamet etme şartı bulunuyor. 2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Proje kapsamında müstakil ve hisseli arsalara başvuru alınacak.

ARSAYA YAPILACAK EVLERİN BÜYÜKLÜĞÜ 105-150 METRE KARE OLACAK

Yeni Şafak2ta yer alan habere göre; vatandaşın kendi evini yapacağı arsalar 350 ila 500 metrekare arasında olacak. Yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsalar için; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda da nüve kısmının tamamlanması şartı bulunuyor. Hisseli parseller için ise kura çekiminden sonra parsel bazlı ortaklar, 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak. Taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanununa göre yürütülecek. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödediği bedel varsa yüzde 10’u kesilerek kalan bölüm iade edilecek.

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BAŞVURU BEDELİ 500 TL! 9 YILDA EŞİT TAKSİTLE FAİZSİZ ÖDEME İMKANI

Arsa kuraları için başvuru bedeli 500 TL olacak. Arsa tahsis bedelinin yüzde 10’u peşin, geriye kalanı 9 yılda eşit taksitle ve faizsiz ödenecek. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olacak. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırdıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödenebilecek.

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ARSA FİYATLARI VE TASKİT ÖDEMELERİ NASIL?

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri 1.604 liradan başlıyor. Hisseli arsalar da 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle sunuluyor.

İŞ YERLERİ İÇİN 120 AY VADE

İş yerleri için başvuru süreci başladı.İlk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. Başvuru bedeli 2 bin TL olacak. 18 yaşından büyük, T.C. vatandaşı olan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunanlar projeye başvurabilecek. Ayrıca ustalık belgesi, iş yeri açma belgesi, oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak gibi bazı şartlar da kontrol edilecek. Ödeme için dükkan bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat alınacak. Kalan kısım sözleşme sonrası başlamak üzere, 6 aylık dönemlerde memur maaşı artışı uygulanarak 120 ay vadede yapılacak.

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İŞ YERİ YAPILACAK İLLER

İş yeri yapılacak iller ise şunlar:“Ankara’da 1.000, İzmir’de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa’da 500, Diyarbakır ve Kocaeli’nde 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa’da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir’de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ’da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas’ta 200, Şırnak’ta 150 ve Kastamonu’da 100.”

Son Dakika: Milyonların merak ettiği o yerler belli oldu! TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak? İstanbul, Ankara, İzmir... İşte tam listeMilyonların merak ettiği o yerler belli oldu! TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak? İstanbul, Ankara, İzmir... İşte tam liste


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TOKİ arsa
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