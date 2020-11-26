Arsa satışları geçen yıla oranla yüzde 20 arttı

Genel Müdür Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de mart ayından itibaren salgın süreci nedeniyle her alanda olduğu gibi gayrimenkul alım satımında da daralma olduğunu söyledi.

Buna bağlı olarak alınan tedbirler kapsamında kredi faizlerinin düşmesiyle alanda "patlama" yaşandığını belirten Adlı, "Faizlerin düşmesi kredileri ciddi anlamda cazip hale getirdi, böyle olunca da talep arttı." dedi.

Arsa alımında insanların daha çok hobi bahçelerine yöneldiğini anlatan Adlı, hobi bahçelerinin alım satımının kooperatif hissesi şeklinde yapıldığını, tapuda işlem yapılmadığı için de bu bilgilerin kayıtlara geçmediğini anımsattı.

Genel Müdür Adlı, arsa satışına ilişkin, "Ocak-ekim döneminde toplam 368 bin 215 arsa satışı gerçekleşmiştir, geçen yıla göre arsa satışında yaklaşık yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Bu satış işlemlerinden 23 bin 702 satış ipotekli olarak yapılmıştır. Arsa satışlarında en fazla işlem yapılan iller de konut satışıyla paralel. Bu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ'dır." bilgisini verdi.