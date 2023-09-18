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Artış sürüyor! Konut Fiyat Endeksi açıklandı: İstanbul, Ankara, İzmir'de... Aylık yüzde 7,3

18.09.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi olmak isteyenler tarafından konut fiyatları sürekli olarak takip ediliyor. Uzun bir süredir konut fiyatlarındaki artış, vatandaşın gündemindeki yerini korurken son olarak TCMB, güncel Konut Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Konut Fiyat Endeksi (KFE) temmuzda aylık yüzde 7,3 ve yıllık yüzde 94,7 artışla 988,5 seviyesinde gerçekleşti.

Artış sürüyor! Konut Fiyat Endeksi açıklandı: İstanbul, Ankara, İzmir'de... Aylık yüzde 7,3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

YÜZDE 7,3'LÜK ARTIŞ

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,3 artarak 988,5 seviyesinde gerçekleşti.

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KFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 94,7 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 31,2 oldu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 6,8, 8,1 ve 5,5'lik artış görüldü.

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Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 82,7, Ankara'da yüzde 105,2 ve İzmir'de 97,1'e yükseldi. (AA)

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