Emekliye zam düzenlemesinde detaylar ortaya çıktı: Ekim’in üçüncü haftası başlıyor! Seyyanen zam mı, Cumhuriyet ikramiyesi mi? Tüm olasılıklar masada…

Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak emekliye zam düzenlemesi masada yer alırken, bir de ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı öğrenildi.

Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Meclis kapanmadan önce memurlara yapılan zammın ardından seyyanen zam gündeme gelmişti. Emeklilere düzenleme yapılması gündeme taşınmıştı. Devlet Bahçeli'nin memurlara yapılan seyyanen zammın emeklilere yapılması çağrısı olmuştu. Haziran ayından bu yana bir çalışma yürütüldüğünü biliyoruz. Çalışma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı arasında istişare çalışmaları yapılıyor.

“DURUM ANALİZİ YAPILIYOR”

Emeklilere seyyanen bir zam mı yapılacak yoksa ikramiye mi verilecek? Tüm olasılıklar masada. İlgili kurumlar bu durumu istişare ediyor, durum analizi yapılıyor. Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den açılama geldi. Kısa zamanda Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Özellikle ciddi bir çalışma var vurgusu yaptı. Ekim ve Kasım ayı gibi TBMM’ye gelebileceğini söyledi. Gözler 1 Ekim’de açılan Meclis’in ardından düzenlemeye çevrilmiş olacak. Pek çok düzenlemenin Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Ekim’in üçüncü haftasında kanuni düzenlemeler olacak. Üçüncü haftasında bütçe maratonu başlıyor. Aralık ayı sonrası parlamenterleri yoğun mesai bekleyecek.

ESNEK ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ DE MECLİS'E GELECEK

Ekonomik düzenlemelerin olmasının yanı sıra ilk gelecek kanuni düzenlemelerden birinin deprem yasası olmasını bekliyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen bir çalışma var. Bu çalışma ete kemiğe büründü. Deprem yasasının ilk gelecek kanun olmasını bekliyoruz. Enerji kaynakları kanunu ele alınacak. İş ve yatırım ortamını yakından ilgilendiren kanuni düzenlemeleri 2024’ün üçüncü ya da dördüncü çeyreklerinde Meclis’ten geçmesi planlanan düzenlemeler arasında.

Esnek çalışma düzenlemesi, KİT yönetim reformunun yanı sıra etkin sağlık sistemi reformunun Meclis’te görüşülmesini bekliyoruz. Yeni dönemde ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler olması bekleniyor. Eğitim sağlık alanında yeni kanunların TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.”



