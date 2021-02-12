Artışın nedeni belli oldu: Tavuk fiyatları aracılar yüzünden yükseliyor

Tavuk fiyatına gelen zamlar, hem müşterinin, hem de kasapların tepkisini çekiyor. Büyük firmalar, girdi fiyatlarının yükseldiğini iddia ederek, ürünlerine zam yapıyor. Kasaplar, müşterilerin bu sebeple tavuk almaktan vazgeçtiğini söyledi. Geçen sene tüm tavuğun kilo fiyatı 7-8 TL'den alıcı bulurken, şuan ki güncel fiyatı ise 18 TL'ye kadar çıktı. Göğüs kilo fiyatı 17 TL'den 27 TL'ye yükselirken, 22 TL'den satılan kanat ise rekor fiyat kırarak 40 TL'ye çıktı.

"ARACILAR YÜZÜNDEN FİYAT YÜKSELİYOR"

Kasap olarak fiyat artışlarından mustarip olduğunu söyleyen Vehbi Genç, "15 yıllık aşkındır kasaplıkla uğraşıyorum. Kanadın kilosu şuan 40 TL, etle hemen hemen aynı fiyatta. Böyle olunca müşteriden de çok tepki alıyoruz. Aradaki aracılar ve üreticiler sebebiyle fiyat yükseliyor. Kanat 40 TL olmamalı, bu yüzden müşteriden sürekli şikayet alıyoruz. Ürünler ilk elden direkt kasaba gelmiyor. Üç, dört yerden sürekli zam oluyor ve bize gelene kadar bu fiyatlara ulaşıyor. Mangalda kanat tercihi düştü. Mangalın sezonu olmamasına rağmen bu fiyattaysa, yazın sezon açılınca 60 TL’ye kadar çıkacağını düşünüyoruz" dedi.