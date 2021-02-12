FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Artışın nedeni belli oldu: Tavuk fiyatları aracılar yüzünden yükseliyor

Artışın nedeni belli oldu: Tavuk fiyatları aracılar yüzünden yükseliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2021 14:57 | Son Güncelleme

Son günlerde tavuk firmalarının yaptığı zamlarla rekor fiyata ulaşan tavuk eti, hem vatandaşın, hem de esnafın canını sıktı. Kanat fiyatının 40 TL'ye çıkarak, rekora ulaştığını söyleyen kasaplar, aracılar ve üreticiler sebebiyle fiyatların sürekli değiştiğini söyledi.

Artışın nedeni belli oldu: Tavuk fiyatları aracılar yüzünden yükseliyor

Tavuk fiyatına gelen zamlar, hem müşterinin, hem de kasapların tepkisini çekiyor. Büyük firmalar, girdi fiyatlarının yükseldiğini iddia ederek, ürünlerine zam yapıyor. Kasaplar, müşterilerin bu sebeple tavuk almaktan vazgeçtiğini söyledi. Geçen sene tüm tavuğun kilo fiyatı 7-8 TL'den alıcı bulurken, şuan ki güncel fiyatı ise 18 TL'ye kadar çıktı. Göğüs kilo fiyatı 17 TL'den 27 TL'ye yükselirken, 22 TL'den satılan kanat ise rekor fiyat kırarak 40 TL'ye çıktı.

"ARACILAR YÜZÜNDEN FİYAT YÜKSELİYOR"

Kasap olarak fiyat artışlarından mustarip olduğunu söyleyen Vehbi Genç, "15 yıllık aşkındır kasaplıkla uğraşıyorum. Kanadın kilosu şuan 40 TL, etle hemen hemen aynı fiyatta. Böyle olunca müşteriden de çok tepki alıyoruz. Aradaki aracılar ve üreticiler sebebiyle fiyat yükseliyor. Kanat 40 TL olmamalı, bu yüzden müşteriden sürekli şikayet alıyoruz. Ürünler ilk elden direkt kasaba gelmiyor. Üç, dört yerden sürekli zam oluyor ve bize gelene kadar bu fiyatlara ulaşıyor. Mangalda kanat tercihi düştü. Mangalın sezonu olmamasına rağmen bu fiyattaysa, yazın sezon açılınca 60 TL’ye kadar çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

"MÜŞTERİLERİMİZ TAVUK DAHİ ALAMAZ DURUMA GELDİ"

Sabit bir marka ile çalıştıklarını söyleyen Karaman, "Büyük firmaların arasında çok fiyat farkı yok ama 10 kuruş, 20 kuruş, 40 kuruş olarak değişiyor. Bize göre büyük bir fark değil ama müşteriye göre fark ediyor. Zam gelince uygulamak zorunda kalıyoruz. Pandemi döneminde insanlar vücut direncini yüksek tutmak için gıda tüketiminde eti, tavuğu ve sakatatı tercih ediyorlar. Tabi tavuk müşterilerimizin ilk talebi oluyor. Ama sürekli zamlar olunca bizim de satışlarımız etkileniyor. Biz fiyatların sabit olmasını ya da sürekli değişiklik olmamasını talep ediyoruz. Müşteri artık zam fiyatlarını duyunca kaçıyor. Sabit müşterilerimizi bile kaybetmeye başladık. Bazı müşterilerimiz haftada 3 kilo giriyorsa artık bir kilo giriyor. Bazı müşterilerimiz tavuk dahi alamaz duruma geldi" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu ise sıkıntının maliyetlerdeki artış olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada, "Devletin resmi verilerine göre, yem fiyatları yüzde 23 oranında arttı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Kasım 2020 verileri, gıdadaki fiyat artışının sebebini açık şekilde gözler önüne seriyor. Devletin resmi verilerine göre Kasım ayı itibarıyla 2020 yılında hayvan yemi, gübre, bina ve araç gereç bakım masrafları gibi kalemlerde toplamda yüzde 15,35'lik bir artış yaşandı. Traktör gibi tarımsal üretimde kullanılan makinelerin bakım masrafı yılın 11 ayında yüzde 36,69'luk artış gösterdi. Aynı dönemde hayvan yeminde yaşanan artış yüzde 23,37 düzeyinde, gübredeki fiyat artışı yüzde 16,66 düzeyinde oldu. Artışın Aralık ve Ocak aylarında da sürdüğü tahmin ediliyor. Bu artışlar doğrudan çiftçimizi, esnafımızı ve üreticimizi etkiliyor" denildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladıMerkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı
Safran çiçeği yetiştiriciliği için devlet teşviki var mı? Safran çiçeği yetiştiriciliği için devlet teşviki var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı
Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı
'Gram altın 404 TL'yi görebilir!'
'Gram altın 404 TL'yi görebilir!'
Ekonomide kritik veriler açıklandı!
Ekonomide kritik veriler açıklandı!
2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Gram altın 450 TL'yi görebilir
Gram altın 450 TL'yi görebilir
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Şimdi araba alınır mı? Fiyatlar düşüyor mu?
Şimdi araba alınır mı? Fiyatlar düşüyor mu?
Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor
Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor
Onay verildi: Yeni banka kuruluyor
Onay verildi: Yeni banka kuruluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank açıkladı: G20'de üretimi en çok artıran ülkeyiz
'G20'de üretimi en çok artıran ülkeyiz'
Analistten dikkat çeken altın yorumu: Gram altın 404 TL'yi görebilir! İşte altındaki düşüşün nedeni!
'Gram altın 404 TL'yi görebilir!'
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı
Ekonomide kritik veriler açıklandı! (Cari açık, sanayi üretim endeksi)
Ekonomide kritik veriler açıklandı!
Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
Banka çalışma saatleri 12 Şubat 2021: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar bugün kaça kadar açık?
İşte bankaların güncel çalışma saatleri

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.