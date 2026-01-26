FİNANS

ASELSAN'dan bir ihracat anlaşması daha!

ASELSAN, yeni ihracat anlaşmasına daha imza attı. ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterilerinden 171 milyon dolarlık iş aldı. İşte detaylar..

ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile "haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına" ilişkin 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmelerine imza attı.

"171 MİLYON DOLAR TUTARINDA..."

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 171 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

