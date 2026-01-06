FİNANS

ASELSAN ‘KORKUT’ Yakın Alan Hava Savunma Sistemi’ni paylaştı

ASELSAN'ın sanal medya hesabından ‘ASELSAN KORKUT Yakın Alan Hava Savunma Sistemi’ ifadeleriyle paylaşılan görüntüler ile alçak irtifa hava savunması için bir sistem olarak geliştirilen KORKUT’un yeni özellikleri paylaşıldı.

ASELSAN tarafından 8x8 taktik tekerlekli araca entegre edilerek geliştirilen ‘KORKUT 140/35 Yakın Alan Hava Savunma Sistemi’ paylaşıldı. ASELSAN'dan edinilen bilgiye göre, KORKUT 140/35 Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir hava savunma sistemi olarak görev yapıyor.

PARÇACIKLI MÜHİMMATI ATMA KABİLİYETİNE SAHİP

KORKUT 140/35 Sistemi, 3 Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol Aracı’ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yaparken, KORKUT 140/35, ASELSAN tarafından geliştirilen Parçacıklı Mühimmatı (ATOM 35 ABM) atma kabiliyetine sahip olarak öne çıkıyor.

ATOM 35 ABM ve parçacık sayısı artırılmış versiyon olan ATOM 35 I-ABM; 35 mm hava savunma toplarının görevlerini havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı etkin olarak icra edebilmelerine imkan sağlıyor.

KORKUT'UN ÖZELLİKLERİ TANITILDI

Komuta Kontrol Aracı'nda (KKA) Zırhlı Mekanize Birlikler ile müşterek görev icrası, KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın komuta kontrolünü üstlenme yeteneği, 3 Boyutlu Arama Radarı ile hedef tespit, teşhis ve takibi, yerel hava resmini oluşturarak tehdit değerlendirme ve silah tahsis işlemlerini gerçekleştirme, üst seviye komuta kontrol unsurları ile koordinasyon halinde işletim, entegre Dost-Düşman Tanıma (IFF) Sistemi bulunurken, Silah Sistem Aracı'nda (SSA) hareket halinde atış yeteneğine sahip stabilize silah kulesi ve atış kontrol radarı ve E/O algılayıcıları barındıran entegre takip platformu ile hassas hedef takibi, 35 mm çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü, ATOM Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hedef setinde bulunan tehditlere karşı etkin önlem gibi özellikleri yer alıyor.

06 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA
En Çok Aranan Haberler

