FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? 4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için 2022 AGİ tablosu!

Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? 4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için 2022 AGİ tablosu!

03.01.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında asgari ücrete yapılan artışla beraber vergilerin kaldırıldığı da duyurulmuştu. AGİ tutarı da asgariyle çalışan vatandaşlar için böylece kaldırılmış oldu. Ancak özel sektörde 4.500 5.000 TL ve üstü maaş alanlar için durum biraz daha farklı işlemekte. Peki 4500, 5000, 6000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? İşte detaylar...

Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? 4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için 2022 AGİ tablosu!

2022 asgari ücret ve AGİ açıklamalarından sonra 4.500 5.000 TL ve üstü maaş alanlar için AGİ tablosu merak ediliyor. AGİ ödemelerinin kalkıp kalkmadığı araştırma konusu oldu. İşte 2022 asgari ücret ve AGİ detayları...

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

2022 sene başından itibaren asgari ücret brüt 5.004 TL, net olarak da 4.253.40 TL olacak. Buna göre yeni yılda asgari ücretin neti yüzde 50.5, brütü ise yüzde 40 olarak artırıldı. Asgari ücretin işverenlere olan maliyeti ise yeni senede 5.879.70 TL olmuş olacak. Yeni yılda günlük asgari ücretin brütü 166.80, neti ise 141.78 TL olacak.

2022 AGİ KALKTI MI, NE KADAR?

Asgari geçim indirimi yani AGİ çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına gelmekte. En basit anlamıyla buna vergi iadesi de denilebilmekte. Bu kapsamda da çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına göre AGİ ödemeleri gerçekleştirilmekteydi. 2022 senesinde ise artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmemiş olacak.

Yapılan bu artış da çalışanın gelirine göre 38 lira ile 300 TL arasında değişen tutarlarda yansıyacak. Yalnızca damga vergisi alınmaması nedeniyle çalışanların ücretlerine 38 TL'lik bir katkı olacak.

2022 AGİ ÜCRETLERİ TABLOSU!

İşte 2022 yılında çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre AGİ tablosu:

Medeni Durum 2020 Aylık (TL) 2021 YENİ
Bekâr 220,73 268,31 403,9
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87 321,98 484,7
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 297,98 362,22 545,3
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 331,09 402,47 605,9
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 375,23 456,13 686,7
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 375,23 456,13 686,7
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7
Evli eşi çalışan ve çocuksuz 220,73 268,31 403,9
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 253,83 308,56 464,5
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 286,94 348,81 525,1
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 331,09 402,47 605,9
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 353,16 429,3 646,3
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
2022 Emekli maaşı ve memur maaşı zammı ne kadar oldu? 2022 Emekli maaşı ve memur maaşı zammı ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ Eskişehir’de alarm…

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ Eskişehir’de alarm…

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Altın fiyatı için bu seviyeler yolda!

Altın fiyatı için bu seviyeler yolda!

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geldi

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geldi

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.