Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? 4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için 2022 AGİ tablosu!

2022 asgari ücret ve AGİ açıklamalarından sonra 4.500 5.000 TL ve üstü maaş alanlar için AGİ tablosu merak ediliyor. AGİ ödemelerinin kalkıp kalkmadığı araştırma konusu oldu. İşte 2022 asgari ücret ve AGİ detayları...

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

2022 sene başından itibaren asgari ücret brüt 5.004 TL, net olarak da 4.253.40 TL olacak. Buna göre yeni yılda asgari ücretin neti yüzde 50.5, brütü ise yüzde 40 olarak artırıldı. Asgari ücretin işverenlere olan maliyeti ise yeni senede 5.879.70 TL olmuş olacak. Yeni yılda günlük asgari ücretin brütü 166.80, neti ise 141.78 TL olacak.

2022 AGİ KALKTI MI, NE KADAR?

Asgari geçim indirimi yani AGİ çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına gelmekte. En basit anlamıyla buna vergi iadesi de denilebilmekte. Bu kapsamda da çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına göre AGİ ödemeleri gerçekleştirilmekteydi. 2022 senesinde ise artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmemiş olacak.

Yapılan bu artış da çalışanın gelirine göre 38 lira ile 300 TL arasında değişen tutarlarda yansıyacak. Yalnızca damga vergisi alınmaması nedeniyle çalışanların ücretlerine 38 TL'lik bir katkı olacak.

2022 AGİ ÜCRETLERİ TABLOSU!

İşte 2022 yılında çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre AGİ tablosu:

Medeni Durum 2020 Aylık (TL) 2021 YENİ Bekâr 220,73 268,31 403,9 Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87 321,98 484,7 Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 297,98 362,22 545,3 Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 331,09 402,47 605,9 Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 375,23 456,13 686,7 Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 375,23 456,13 686,7 Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 220,73 268,31 403,9 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 253,83 308,56 464,5 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 286,94 348,81 525,1 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 331,09 402,47 605,9 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 353,16 429,3 646,3 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7



