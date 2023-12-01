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ASGARİ ÜCRET 2024 BELLİ OLUYOR! Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, 2023 yılında ne kadar? Hükümetten yeni mesaj

01.12.2023 07:02 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri konuya dair görüşmelerin bugün başlayacak olması nedeniyle, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün yaptığı açıklamada "Taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi. Bilindiği üzere Temmuz'da maaşlar maaşlar 11 bin 402 TL olmuştu. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET 2024 BELLİ OLUYOR! Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, 2023 yılında ne kadar? Hükümetten yeni mesaj

Asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceklerine duyduğu inancı dile getirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek karar ile yeni asgari ücret 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

Asgari ücret toplantısı ne zaman

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret konusunda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Asgari ücret toplantısı bugün (1 Aralık 2023 Cuma) yapılacak. Yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren görüşmeler böylelikle başlamış olacak.

Asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir süre önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.”

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2023?

Ocak ayında 5 bin 500,35 TL olan maaşlar, Temmuz ayında uygulanan zam ile 11 bin 402 TL'ye yükselmişti.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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