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ASGARİ ÜCRET 2024 İKİNCİ TOPLANTISI: 2. asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta, brüt - net maaş ne zaman belli olur? Gözler o tarihte!

13.12.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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İkinci asgari ücret toplantısının tarihi belli oldu. Ocak 2024 asgari ücret zammı için gerçekleştirilen ilk toplantıda rakam konuşulmamış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İş'ten ilk açıklama yapılmıştı. 7 milyon kişiyi etkileyecek zam bu ay açıklanacak. Şu an için asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor. Peki 2. asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET 2024 İKİNCİ TOPLANTISI: 2. asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta, brüt - net maaş ne zaman belli olur? Gözler o tarihte!

İkinci asgari ücret toplantısının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak tespit yapmaktadır. Kimseyi mağdur etmeyecek en makul nokta belirlenecek" ifadelerini kullanmıştı. Asgari ücret şu an, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor. İşte 2. asgari ücret toplantısının tarihi...

ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI İÇİN İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

İkinci asgari ücret toplantısı 18 Aralık'ta gerçekleşecek. İlk toplantının ardından açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SENARYOLARI:

Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt asgari ücret de 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.

Burada en çok konuşulan oran ise yüzde 50. Bunun nedeni ise memurlar ve memur emeklileri için beklenen Ocak ayı zam oranının bu seviyelerde olması. Asgari ücret yüzde 50'lik artış yansıtılırsa da net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.

2024'TE ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM MI YAPILACAK?

Asgari ücrete 2024 yılında tek zam yapılacağı belirtildi.

ASGARİ ÜCRET HANGİ KALEMLERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücret ile işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, geçici işgörmezlik ödeneği, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, engelli aylıkları da artmış olacak.

ASGARİ ÜCRET 2024

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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