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Asgari ücret 4 bin lira olur mu? AK Parti'den açıklama: 19 yıl içindeki en yüksek zam olacak

09.11.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, milyonlarca insanın merakla beklediği 2022 yılının asgari ücret rakamına ilişkin, son 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek rakamı olacağını belirtti. 'Asgari ücret 4 bin lira olur mu?' sorusuna cevap veren Özkan, "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç. Endişe etmeyin" yorumu yaptı.

Milyonlarca vatandaşın maaşını belirleyecek olan asgari ücretle ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün son olarak Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da, asgari ücret tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TGRT Haber ekranlarında Cem Küçük ile Aslı Hünel'in birlikte sunduğu Günaydın Türkiye'de konuşan Özkan , şu ifadeleri kullandı:

VATANDAŞIN REFAHI ARTACAK

Bugüne kadar ortalama olarak enflasyon artışının yaklaşık yüzde 50 üzerinde asgari ücrette zamla bugüne kadar getirmişiz.

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2002'den bugüne kadar asgari ücret ne kadar, enflasyon ne kadar bu dikkate alındığı zaman yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10 ise yüzde 15, yüzde 15 ise yüzde 22 buçuk-23 oranında biz zam yaparak getirmişiz. Biliyorsunuz asgari ücret komisyonu toplandığı zaman bu noktada bir taraftan bakanlık, sendikalar TÜİK'in verileri ve bütün emtia fiyatlarındaki değişiklik dikkate alınarak masaya yatırılıyor. Bu noktada vatandaşın refahını artıracak, kur karşısında erozyonu ortadan kaldıracak bir rakam olacaktır.

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19 YIL İÇİNDEKİ EN YÜKSEK ZAM OLACAK

Orada da görülecektir ki inanın belki de, 2002'den bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin enflasyonun yüzde 50 üzerinde zam verdiğini az önce ifade ettim. Buradan elde edebileceğimiz sonuç şudur, inşallah 19 yıllık dönemde ortaya koymuş olduğumuz asgari ücret zammının en üst seviyede belirlendiği bir zam olacağını buradan ifade edebilirim.

ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRA OLUR MU?

Cem Küçük'ün "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusu üzerine Özkan, "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç, belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum" diyerek cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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