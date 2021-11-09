Asgari ücrette son tahmin! "Yüzde 25 zamla en fazla 3 bin 700 TL olabilir"

Asgari ücretin belirlenmesine iki aydan daha az bir zaman kala, milyonlarca asgari ücretli zam oranını büyük bir merakla bekliyor. Birçok uzman enflasyon rakamlarını ele alarak tahminlerini şimdiden paylaştı. Son yaşanan gelişmelerde mecliste asgari ücrete ilişkin çalışmalar devam ediyor. Kulislerde ise dikkat çeken yorumlar yapılıyor. Konuşulan artış yüzde 25 oranında yani 3 bin 500 ila 3 bin 700 TL civarında. Türk-İş ise asgari ücret için aralık ayında başlayacak toplantılarda 3 bin 772 TL'yle masaya oturacak.

ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON RAKAMLARI HEDEFLENİYOR

Son zamanlarda gıdadan tekstile, akaryakıttan teknolojiye kadar birçok sektörün ürünlerine zam geldi. Ekonominin gidişatı ve hayat pahalılığı konusu üzerinde tartışmalar sürerken, kulislerde enflasyon hedeflemesine dikkat çekilerek asgari ücrette en az yüzde 25 oranında artış olacağı yorumları yapılıyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, dile getirilen rakamlar 3 bin 500 ila 3 bin 700 TL civarında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis’te bakanlığının bütçe görüşmelerinde, asgari ücretin tespit komisyonunda belirlendiğine işaret ederek “Benim keyfi olarak kalkıp asgari ücret şu kadar olsun, 3 bin lira olsun, 3 bin 500 lira olsun gibi dememin çok anlamı yok, böyle bir yetkim de yok” dedi.

TÜRK-İŞ 3 BİN 772 İLE MASAYA OTURACAK

Türk-İş’in son araştırmasına göre bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 3 bin 772 TL’ye ulaşmış durumda. Enflasyondaki artışla birlikte makasın bin liraya ulaşacağına dikkat çekiliyor. Türk-İş, masaya bu hesapla oturacak. Makasın “kısmen değil tamamen” ortadan kaldırılmasını talep edecek.

Diğer taraftan işveren kanadı ise asgari ücrette yapılacak artışa paralel olarak verilecek desteğin de artırılmasını istiyor. Şu anda işverenlere işçi başına aylık 75 TL asgari ücret desteği veriliyor.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI: ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ TALEP EDECEĞİZ

Geçtiğimiz günlerde asgari ücret konusunda beklentilerini açıklayan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" diye konuştu.

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın. Emeği koruyan, enflasyona ezdirmeyen, insanımızın başını dik tutacak bir ücret seviyesinde işçi ve iş veren sendikalarımızla bir araya gelerek insanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız." dedi.

YÜZDE 35-40 ZAM BEKLENTİSİ

A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Güngör yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 35-40 arasında bir zam beklendiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2020’de yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken, komisyon, yeni asgari ücreti yüzde 21,56 artırmıştı. Bu nedenle bu yıl da enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı beklentisi yüksek. Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle, yılın son günlerinde yeni ücreti açıklaması bekleniyor.



