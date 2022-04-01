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Asgari ücret 5.000 TL olacak mı? 2022 asgari ücret zammı için son açıklama! Ek zamda gözler Temmuz ayında...

01.04.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanın maaşlarını etkileyecek asgari ücret zammı için heyecan dorukta. Enflasyon verilerinin yükselmesi ve ürünlerin fiyatlarında artış yaşanması nedeniyle asgari ücrete yeni bir zam daha gündeme geldi. Her yıl sonunda yapılan zammın ardından asgari ücretliler zamlı maaşlarını Şubat ayında almaya başlıyordu. Ancak ara zam ihtimali nedeniyle asgari ücret 5.000 TL olacak mı sorusuna da yanıt aranıyor. Zam ihtimali için Temmuz ayı öne çıktı.

Asgari ücret 5.000 TL olacak mı? 2022 asgari ücret zammı için son açıklama! Ek zamda gözler Temmuz ayında...

Asgari ücret 5.000 TL olacak mı? 2022 asgari ücret zammı için son açıklamalar yakından takip ediliyor. Milyonlarca çalışan maaşlarını asgari ücretle alıyor ve asgari ücrete zam ihtimali de gündemde sık sık sorgulanıyor. Asgari ücrete ek zam ihtimali için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detaylı açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının gündemde olmadığını ifade etmişti. Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte milyonlarca memur ve emekli vatandaş zam alacak ancak asgari ücretlilerin durumu belirsizliğini koruyor.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, 2. zammın gündemlerinde olmadığını söylemişti.

Asgari ücret 5.000 TL olacak mı?

Bakan Bilgin; "Enflasyon, ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar vs. o zaman düşünülebilir bugün gündemimizde böyle bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EK ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşları ve asgari ücrete ek zam konusunda bilgi verdi.

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."

Asgari ücret 5.000 TL olacak mı?

"Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." yanıtı verdi.

ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM YAPILDI MI?

Asgari ücret 2015 yılına kadar ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez artırılarak uygulandı. 2016 yılında asgari ücrette yüzde 30 oranında artış yapılırken, yıllık asgari ücret uygulamasına geçildi. O tarihten bu yana da asgari ücret yıllık olarak belirleniyor.

Asgari ücret 5.000 TL olacak mı?

Ancak, ocak ve temmuz aylarında yürürlüğe giren asgari ücret artışları aralık ayında yapılan tek toplantıda belirleniyordu. Yıl içinde yaşanan enflasyon, aralık ayında yapılan tek toplantıda değerlendiriliyordu.

Bu yıl temmuz ayında asgari ücrete zam yapılırsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk defa haziran ayında toplanmış olacak.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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