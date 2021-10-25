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"Asgari ücret 5 bin lira, en düşük emekli maaşı ise 4 bin lira olsun"

25.10.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, asgari ücretin 5 bin lira olmasını ve vergiden muaf tutulmasını önerdi. Paylan emekli maaşı için ise en düşük 4 bin lira olması gerektiğini önerdi.

"Asgari ücret 5 bin lira, en düşük emekli maaşı ise 4 bin lira olsun"

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de 2022 yılı bütçe görüşmelerinin başlayacağını anımsattı.

"Sarayın bütçesine karşı, halkın taleplerini toplamak üzere halkla birlikte olduklarını" ifade eden Paylan, ülkenin dört bir tarafında çeşitli sosyal kesimlerle görüştüklerini anlattı.

Paylan, partisinin "halkın bütçesi politika metni" hazırladığını belirterek, buna göre asgari ücretin 5 bin lira olmasını ve vergiden muaf tutulmasını önerdi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 4 BİN LİRA OLSUN"

En düşük emekli maaşının 4 bin lira olması gerektiğini ifade eden Paylan, geliri olmayan vatandaşlara da aylık 2 bin lira asgari gelir desteği verilmesini talep etti.

Paylan, küçük esnafa 50 bin lira hibe ve kiradakilere kira desteği verilmesi, ulaşım, sağlık, eğitimin de ücretsiz olması gerektiğini söyledi. Paylan, 3600 ek göstergenin de hemen verilmesini istedi. (AA)

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