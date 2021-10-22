Muhalefet milletvekilleri gibi AK Parti ve MHP milletvekillerinden de ekonomi yönetimine, hem asgari ücret üzerinden vergi yükünün kaldırılması hem de ücretlerde iyileştirme yapılması yönünde talepler gidiyor.

Pandemi döneminde kredilerle sağlanan borçlanma imkanının, faiz indirimiyle birlikte sürdürülebilmesi için yeni önlemler gündemde. Cumhur İttifakı kulislerinde iki farklı formül öne çıkıyor.

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatı ile asgari ücretten vergi kesintisinin kaldırılması için çalışma yapıyor. Ancak AK Parti buna sıcak bakmıyor.

Peki, AK Parti'de asgari ücretten verginin kaldırılmasına hangi gerekçeyle karşı çıkılıyor?

AK Parti'nin ekonomi kurmaylarına göre, öncelikle fiilen, çocuklu ailelerde asgari ücrette vergi yükü bulunmuyor. İkinci olarak da, asgari ücretten verginin tamamen kaldırılması, işverenleri daha çok asgari ücretle eleman çalıştırmaya yönlendireceği için, 'Hem çalışan hem devlet kaybedebilir' görüşü dile getiriliyor.

"Çalışanlar kayıt içindeki ücretleri düşük gösterileceğinden kıdem haklarından, devlet de vergi gelirlerinden olabilir" uyarısı yapılıyor.

"CİDDİ BİR İYİLEŞTİRME GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Yaz boyunca seçmenin nabzını tutan AK Parti milletvekilleri, vergi indirimi ya da muafiyet yerine asgari ücrete ciddi bir iyileştirme yapılması gerektiğini düşünüyor.

"ZAM DEĞİL CİDDİ İYİLEŞTİRME YAPMALIYIZ"

Kulislerde, "Ekonomideki sıkıntı pandemi koşullarından kaynaklanıyor. Dar gelirli bu sıkıntıyı daha çok hissediyor. Alım gücünü artırmalı, asgari ücret ve emekliye zam değil, ciddi iyileştirme yapmalıyız" görüşü öne çıkıyor.



