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ASGARİ ÜCRETE %5 EK ERDOĞAN'DAN | Enflasyon sonrası olay 'zam' kulisi... Pazarlık başlamadan, masadan Beştepe'ye gidecek rakamı açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.12.2024 13:54
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Asgari ücret zam pazarlığı başlamadan, masadan çıkacak rakamı canlı yayında açıkladı. TÜİK 'in açıkladığı Kasım ayı rakamlarıyla birlikte yıllık enflasyon %47,09 olurken; yeni maaş zamları için hesaplar yeniden yapıldı. Yaklaşık 10 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek olan 2025 asgari ücret zammı için gözler 10 Aralık'a çevrilirken, pazarlık başlamadan sonucun belli olduğu iddia edildi. Ekrem Açıkel, masadan Beştepe'ye gidecek olan rakamı ve oranı duyurdu, "Erdoğan da '%5 benden' diyecek" dedi.

ASGARİ ÜCRETE %5 EK ERDOĞAN'DAN | Enflasyon sonrası olay 'zam' kulisi... Pazarlık başlamadan, masadan Beştepe'ye gidecek rakamı açıkladı

Asgari ücret zammı içim milyonların beklediği kritik enflasyon verileri açıkladı, hesaplar yeniden yapılmaya başladı. 7'den 70'e herkesi etkileyecek olan 2025 asgari ücret zammı için pazarlıkların başlamasında bir haftadan az bir süre kalırken; TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamıyla birlikte yıllık enflasyon yüzde 47,09 oldu. Yaklaşık olarak doğrudan 10 milyonu etkileyecek olan asgari ücet zammı için herkes rakam ve oran merak ederken; Türkiye "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına kilitlenmiş durumda. Son açıklanan enflasyon rakamları sonrası çok konuşulacak bir asgari ücret kulisi geldi. Beştepe'ye gidecek rakamın belli olduğunu iddia eden gazeteci, Ekrem Açıkel Cumhurbaşkanı Erdoğan detayını işaret etti. Erdoğan'ın asgari ücret komisyonunda çıkacak rakam ekleme yapacağını iddia eden Açıkel, hem rakam hem de oran verdi.

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞI İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye asgari ücret zammına kilitlenmiş durumda. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı neredeyse herkesin yaşam standartlarını etkileyecek zam oranı için gözler 10 Aralık'ta başlayacak olan pazarlık maratonuna çevrildi.

zam asgari ücret 2025

İşçi ve işveren kesimi, hükümet temsilcilerinin de katılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonlarında ortak bir rakamda buluşmayı deneyecek.

KRİTİK ENFLASYON RAKAMI BELLİ ODU: YÜZDE 47,09

Asgari ücret pazarlığının başlamasına bir haftadan az bir süre kalırken, milyonların merakla beklediği kritik rakamlar ise bugün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; kasım ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 2,24 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 47,09 oldu.

ZAMLI MAAŞLAR İÇİN YENİ HESAPLAR

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası yeni maaş zamları için hesaplar yeniden yapılmaya başlanırken; çok konuşulacak bir kulis bilgisi gündeme geldi.

"YÜZDE 30 ZAMLA BEŞTEPE'YE ÇIKILACAK"

Gazeteci Ekrem Açıkel Halk TV'deki yayında, 2025 asgari ücret zammı için masadan çıkacak rakamın belli olduğunu söyledi. "İddia o ki, yüzde 30 zamla yani 22 bin 103 TL ile Beştepe'ye çıkılacak" diyen Açıkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bu rakama razı olmayacağını belirtti.

zam

"ERDOĞAN, 'YÜZDE 5 DE BENDEN' DİYECEK"

Açıkel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kitlelere 'Yüzde 5 de benden' diyecek." dedi.

erdoğan asgari ücret

HEM RAKAM HEM ORAN VERDİ

2025 asgari ücret zammı için son kararın Erdoğan tarafından verileceğini ve bizzat Erdoğan tarafından Beştepe'de duyurulacağını söyleyen Açıkel, hem rakam hem de oran da verdi.

"YENİ ASGARİ ÜCRET YÜZDE 35 ZAMLA 22 BİN 953 TL OLACAK"

Açıkel, "2025 asgari ücret zammı yüzde 35'lerde olacak. Yani yeni zamlı maaşlar 22 bin 953 TL olarak açıklanacak. İşverene maaliyeti ise 31 bin 730 TL olacak." diye konuştu.

asgari ücret erdoğan

DİĞER İKİ ZAM SEÇENEĞİ DE TABLODA

Tablo üzerinde diğer diğer iki seçeneği de açıklayan Açıkel, şunları söyledi;

"Bu tabloda iki farklı daha oran görüyorsunuz. OVP'de Bakan Mehmet Şimşek, 2024 yılı için hedef enflasyonu yüzde 41,5 açıklamıştı. TÜİK'in açıkladığı son rakamlara bakılırsa bu hedef tutmayacak gibi görünüyor.

Eğer OVP'de belirlenen enflasyona göre yani yüzde 41,5'lik bir zam yapılırsa, asgari ücretin 24 bin 58 TL olması lazım.

"24 BİN 483 OLMASI GEREKİYOR"

Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini enflasyonu ise yüz 44. Eğer asgari ücrete bu oranda zam yapılırsa da 24 bin 483 lira olması gerekiyor asgari ücretin."

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