Asgari ücret 8.250 TL mi olacak? Asgari ücrete yüzde 50 zammı geliyor? Milyonların gözü bu haberde!

Asgari ücret 2023 zammı için çeşitli beklentiler var. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammının yüzde 50 oranında olabileceği söyleniyor. Bu kapsamda asgari ücretin 2023 yılı için 8.250 TL olabileceği kulislerde konuşuluyor. İşte son dakika asgari ücret gelişmeleri ve açıklamaları...

ASGARİ ÜCRET 8.250 TL Mİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ikinci haftası başında ilk toplantısını yapacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için Çalışma Bakanlığı hazırlıklara başladı. Bakanlık, 81 ilde yaptığı beklenti anketinden oluşturulacak raporla masaya oturacak.

Ancak komisyon öncesi tarafların yeni asgari ücret için çeşitli istişareler yaptığı belirtiliyor.

Asgari ücret zammında 4 farklı senaryo üzerinde durulduğu ortaya çıktı. Ocak 2023 itibariyle asgari ücrete yüzde 24 ila yüzde 55 arasında zam yapılması gündemde. Asgari ücrete yüzde 24 artış gelmesi halinde yeni rakam 6.800 TL olacak. Yüzde 40’lık artış bunu 7.700 liraya yükseltecek. Yüzde 47’de ise bu rakam 8.085 TL’ye çıkacak. Eğer uygulanacak zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret yeni yılda 8.250 TL’ye yükselmiş olacak.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAMMI GELİYOR?

Asgari ücret şu an net olarak 5.500 TL. Yüzde 50 zam gelmesi durumunda bu rakam 8.250 TL yükselmiş olacak. İşverenlerin de bu orana sıcak baktığı öğrenildi. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması ile işverenin maliyeti de yaklaşık 4 bin TL olacak. Yüzde 5 SGK prim desteği ile birlikte bir işçinin toplam maliyeti yüzde 50 zam sonrası 12 bin TL’yi buluyor.



