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Asgari ücret 9 bin TL olacak mı? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? 4. toplantı bekleniyor!

21.12.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı geçtiğimiz gün sona erdi. Yeni yılda verilecek asgari ücret için Türk-İş 9 bin TL teklif yaptı. Gözler dördüncü toplantıya çevrilmişken asgari ücretin ne 9 bin TL olup olmayacağı da sorgulanmaya başlandı. Peki Asgari ücret 9 bin TL olacak mı? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret 9 bin TL olacak mı? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? 4. toplantı bekleniyor!

2022'nin sona ermesine sayılı günler kala gündemdeki en yoğun konulardan biri de 'asgari ücret' oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret için zam senaryoları gündeki yerini koruyor... Peki Asgari ücret 9 bin TL olacak mı? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret 9 bin TL olacak mı? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? 4. toplantı bekleniyor!

ASGARİ ÜCRET 9 BİN TL OLACAK MI?

Asgari ücret toplantısında uzlaşma sağlanamadı. ürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret teklifinin 9 bin TL olduğunu şu ifadelerle duyurdu:

"Açlık sınırı, yoksulluk sınırı ile ilgili arkadaşlarımız araştırma yapıyorlar. Ayın 1'inde 'Türk-İş'in açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk sınırı 10 bin lira' diye bir ifade kullandık. 20 gündür ‘Türk-İş’in teklifi 7 bin 785 lira' deniyor. Türk-İş’in böyle bir teklifi olmadı. Şimdi teklifi Bakan Bey’e söyledim, komisyona da söyledim. Türk-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız"

Asgari ücret 9 bin TL olacak mı? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? 4. toplantı bekleniyor!

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret 4. toplantı tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde detaylar sayfamızda yer alacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 6 bin 600 TL,
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 7 bin 150 TL,
Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse 8 bin 250 TL olacak.

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