Asgari ücret 9 bin TL olacak mı? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? 4. toplantı bekleniyor!

2022'nin sona ermesine sayılı günler kala gündemdeki en yoğun konulardan biri de 'asgari ücret' oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret için zam senaryoları gündeki yerini koruyor... Peki Asgari ücret 9 bin TL olacak mı? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
Asgari ücret toplantısında uzlaşma sağlanamadı. ürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret teklifinin 9 bin TL olduğunu şu ifadelerle duyurdu:
"Açlık sınırı, yoksulluk sınırı ile ilgili arkadaşlarımız araştırma yapıyorlar. Ayın 1'inde 'Türk-İş'in açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk sınırı 10 bin lira' diye bir ifade kullandık. 20 gündür ‘Türk-İş’in teklifi 7 bin 785 lira' deniyor. Türk-İş’in böyle bir teklifi olmadı. Şimdi teklifi Bakan Bey’e söyledim, komisyona da söyledim. Türk-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız"
Asgari ücret 4. toplantı tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde detaylar sayfamızda yer alacak.
Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 6 bin 600 TL,
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 7 bin 150 TL,
Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse 8 bin 250 TL olacak.