Asgari ücretin açıklanmasının ardından 2024 yemek ücreti zamlandı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün asgari ücretin yüzde 49 zamlanarak 17 bin 2 TL olduğunu duyurdu. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler 2024 yemek ücreti zamlarına çevrildi. 2023 yılında belirlenen yeniden değerlendirme oranı baz alınarak günlük yemek bedelinin 170 liranın üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

2024 yılını başından itibaren geçerli olacak zamlı asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak. Asgari ücrete yapılan zammın yemek ve yol ücretlerine de yansıyıp yansımayacağını ise merak ediliyor.

Servis ve yemek imkanı bulunan işyerlerinde çalışanlara yemek ve yol ücreti ödenmiyor. Ancak bu hizmetlerin sağlanmadığı işyerleri, çalışanlarına yemek ve yol ücreti ödüyor. Asgari ücretin gelen yüzde 49 zamla bilikte 17 bin 2 liraya yükselmesi yemek ve yol ücretlerine ne kadar zam yapılacağı konusunu gündeme getirdi. Asgari ücrete yapılan zam oranı yemek ve yol ücretine yapılan zam oranını belirlemede herhangi bir rol oynamıyor yani yemek ve yol ücretleri asgari ücrete göre hesaplanmıyor.

Yeni yılda geçerli olacak olan yemek ve yol ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapacağı çalışmanın ardından Resmi Gazete’de duyurulacak ve bu tarihten itibaren yeni yemek ve yol ücreti belirlenmiş olacak.

Habertürk





