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Asgari ücret ara zammı için Fatih Portakal'dan 'Her an her şey olabilir' çıkışı! Oran verdi! Emekli bayram ikramiyesi de...

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Ekonomiye dair milyonlarca vatandaşın yanıt aradığı bu iki soru, son dönemde sıkça soruluyor. Konuyla ilgili açıklamalar merakla takip edilirken hem emekli bayram ikramiyesinde artış ihtimaline hem de asgari ücrete ara zam ihtimaline dair değerlendirmeler de araştırılıyor. Son olarak gazeteci Fatih Portakal'dan her ikisi için de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret ara zammı için Fatih Portakal'dan 'Her an her şey olabilir' çıkışı! Oran verdi! Emekli bayram ikramiyesi de...
Hande Dağ

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. 4 bin TL olan emekli bayram ikramiyesinde bir artış olup olmayacağı merak ediliyor. Diğer taraftan asgari ücrete ara zam olacak mı sorusu da bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşın merakla beklediği bu soruyla ilgili gazeteci Fatih Portakal'dan değerlendirme geldi.

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"BUNUN ÇOK DAHA FAZLA OLMASI GEREKİYOR"

Sözcü TV'de konuşan Portakal emekli bayram ikramiyesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir vatandaş demiş, şöyle bir mesaj atmış; ya inanmıyorum demiş, bayram ikramiyesinin artacağına, boşuna bizi bayram ikramiyesi için demiş umutlandırmayın... Ama yani bunun en azından konuşulduğunu duyuyoruz veya eğer böyle bir düşünce niyet varsa harekete geçelim, hızlandıralım ki 4000 liradan bahsediyoruz. Yani bunun çok daha fazla olması gerekiyor"

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"HER AN İÇİN HER ŞEY OLABİLİR"

Öte yandan Portakal, asgari ücret ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu arada asgari ücret işte bakın o da belki şu anda kafalarına ne kadar olgunlaşmış bilmiyorum ama asgari ücrete ek bir zam yapılabilir mi? Ha çok ihtimal vermiyorum ben de ama her an için her şey olabilir.

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"BELKİ VERELİM DİYEBİLİRLER" DİYEREK ORAN VERDİ

Ülkede çözüm süreci diye bir süreçten bahsediyoruz. Gözler oradayken başka bir yere çevirelim diye belki bu zamları gündeme getirebilirler. Yani bir yüzde 10 - yüzde 15 belki verelim diyebilirler"

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Hissenet
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asgari ücret fatih portakal Emekli bayram ikramiyesi
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