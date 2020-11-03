Asgari ücret araştırılıyor... Ekim ayı enflasyon açıklandı, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret belli oldu mu?

Merkez Bankası'nın Ekim ayına ait enflasyon oranı açıklanmasının ardından 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak merak ediliyor. Açıklanan enflasyon oranları bir sonraki yılda memur, asgari ücretli çalışan ve emekli maaşlarına etki ettiği için birçok vatandaş için oldukça önemli bir konu. Ekim ayı enflasyon oranı 11.89 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,13 olarak açıkladı. Bir önceki ay tüketici fiyatları aylık yüzde 0,97, yıllık yüzde 11,75 olarak açıklanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yüzde 8,9 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,1 seviyesine yükselttiklerini açıkladı. Uysal, döviz kuruna istinaden yaptığı açıklamada, 'Kur seviyesi zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşma yaşanabilir orta vadede normalleşme göreceğiz, seviye için tahmin ve hedefimiz yok' dedi. Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2021 asgari ücret zammı ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanları merak sardı. 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacağını merak eden asgari ücretli çalışanlara Merkez Bankası tahmini enflasyon oranının açıklandığını belirtelim. Asgari ücretli çalışanların maaşlarını belirleyecek olan oran vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon oranı tahminine göre 2021 asgari ücret miktarı nedir?

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

Asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları memur ve emeklilerinkinden farklı olarak belirleneceği için, asgari ücretli çalışanlar; 2021 asgari ücret ne kadar oldu, 2021 asgari ücret belli oldu mu sorularının cevabını arıyor. Merkez Bankası yaptığı açıklamayla asgari ücretli çalışanların ne kadar maaş alacağına dair tahmini bir rakam revize etmiş ve tahmini enflasyon oranını açıklamıştı. Peki 2021 asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Asgari ücret zamları her yıl olduğu gibi Aralık ayında yapılan görüşmeler sonucunda belirlenecek. 2021 Ocak ayı itibari ile asgari ücret zamlı olarak verilmeye başlanacak. Asgari ücretle çalışanların maaşlarını belirleyen enflasyon oranı kararı Aralık ayı sonunda net olarak verilecek. 2021 Ocak ayı itibariyle zamlı olarak asgari ücret verilmeye başlanacak ve 2021 Aralık ayına kadar zamlı verilecek.

