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Asgari ücret çıkışı! 'Tümden değişmesi gerekiyor' diyerek açıkladı 'Onların yerine bizim olmamız...'

12.03.2025 07:38
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü yapısı devam ettiği müddetçe biz asla orada yer almayacağız. Komisyonun yapısının tümden değişmesi gerekiyor." dedi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın TÜRK-İŞ'in Komisyonda bir daha yer almayacağı yönündeki sözlerini anımsatan Arslan "Orada, onların yerine bizim olmamız çok bir şey değiştirmez" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret çıkışı! 'Tümden değişmesi gerekiyor' diyerek açıkladı 'Onların yerine bizim olmamız...'

HAK-İŞ'ten asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programında, çalışma hayatının gündemine dair açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AA-20250311-37308154-37308148-HAKIS_GENEL_BASKANI_ARSLANDAN_ASGARI_UCRET_KOMISYONUNUN_YAPISINA_ILISKIN_ACIKLAMA

Türkiye'de ciddi oranda gelir dağılımı adaletsizliği yaşandığını savunan Arslan, şunları söyledi:

"Gelişmiş ülkelerde toplumun en alt yüzde 10 gelire sahip grubu ile en üst geliri olan yüzde 10’u arasındaki gelir farkı 8 ila 10 kat durumundayken, ülkemizde bu gruplar arasındaki fark 50 kattan fazla. Gelir dağılımındaki sorun enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde daha da belirginleşti. OECD'ye üye 38 ülke arasında gelir dağılımı adaletsizliğinin en kötü olduğu dördüncü ülke durumundayız."

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"ASGARİ ÜCRET MÜSTAKİL OLARAK TARTIŞILMALI"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının demokratik olmadığını, Komisyonun yapısının daha katılımcı ve dengeli bir şekilde yeniden belirlenmesi gerektiğini savunan Arslan, asgari ücret rakamının genellikle hükümet ile işverenin uzlaşısıyla ortaya çıktığını söyledi.

Almanya'da asgari ücretin belirlenmesi süreciyle ilgi örnekler veren Arslan, "Türkiye'de asgari ücretle çalışanların tamamı özel sektörde ama asgari ücreti belirleyen komisyonda en belirleyici kamu. Dolayısıyla kamunun asgari ücret tespitinden uzaklaşması gerekiyor. Cezaları, engelli maaşını ve diğer birçok kalemi asgari ücrete bağlayıp, bu sorunu çözemeyiz. Asgari ücret müstakil olarak tartışılmalı. Bunu da bizim çoğulcu bir yapıyla gerçekleştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

AA-20250311-37308154-37308151-HAKIS_GENEL_BASKANI_ARSLANDAN_ASGARI_UCRET_KOMISYONUNUN_YAPISINA_ILISKIN_ACIKLAMA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir daha yer almayacağı yönündeki sözlerini anımsatan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü yapısı devam ettiği müddetçe biz asla orada yer almayacağız. Çünkü o zaman iddialarımızla çelişiriz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kimin olduğundan ziyade, komisyonun yapısına itirazımız var. Orada, onların yerine bizim olmamız çok bir şey değiştirmez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının tümden değişmesi gerekiyor. Buradan hükümete da çağrı yapıyorum; hükümetin işveren ile asgari ücreti belirlemesi Türkiye'nin endüstri ilişkiler sistemine yakışmaz."

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"ASGARİ ÜCRETLİLERİN SAYISI HER YIL ARTIYOR"

Türkiye'de "asgari ücretin yaygın ücrete dönüştüğüne" dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Dünyanın gelişmiş ülkeleri ile AB'de çalışanların yaklaşık yüzde 10'u asgari ücretli. Bu çalışanların büyük bölümü de sosyal destek programlarından faydalanıyor. Asgari ücret, bu ülkelerde taban ücret. Bizim ülkemizde asgari ücretlilerin sayısı her yıl artıyor. Bütün iyimser rakamlara baktık, kamunun rakamlarına baktık Türkiye'de çalışanların yüzde 40 ila yüzde 50'si asgari ücret ile çalışıyor. Başta Maliye Bakanımız olmak üzere pek çok yetkili bu rakamlara inanmıyor. Asgari ücret genel ücrete dönüşmüşse, insanların yaşam ücreti olmuşsa bunu tartışmalıyız."

"TALEP MAKUL DÜZEYDE"

Arslan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak belirlediği talep taslağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduğunu anımsattı. Taleplerinin makul düzeyde olduğunu ifade eden Arslan, görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandırmak istediklerini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret HAK-İŞ
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