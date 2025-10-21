'Asgari ücret demek ki o kadar artacak ki pay konulmuş' Asgari ücret için kritik gün geldi

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için gözler bugün yapılacak Üçlü Danışma Kurulu toplantısında. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için bugün toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, bugün bir kez daha toplayacak. Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Gözler bu kritik toplantıya çevrilmişken bir yandan uzmanlardan da asgari ücrete dair değerlendirmeler ve tahminler gelmeye devam ediyor. İşte 2026 asgari ücret zammı için o tahminler...

İŞÇİ TARAFI KOMİSYONUN İŞLEYİŞİNE TEPKİLİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız." açıklamalarında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim." demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ATV Haber'de yer alan habere göre; ekonomi gazetecisi Faruk Erdem; "28 bin TL ile 30 bin TL arasında bir net asgari ücret 2026'da bizi bekliyor olabilir" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret halen 22 bin 104 TL. İlk senaryoya göre Aralık'ta asgari ücrete orta vadeli programda yer alan enflasyon beklentisi oranında yani yüzde 28.5'lik artış yapılabilir. Bu da 6 bin 300 TL'lik artışla asgari ücretin 28 bin 403 TL'ye çıkması anlamına geliyor ki uzmanlara göre de en az yüzde 28 oranında zam yapılacak. Erdem "Bütçeye bu asgari ücret vergisi ile ilgili bir pay konuldu. Yani asgari ücretin vergisini ödeyecek ya devlet. O pay yüzde 28 arttırılmış. Yani 2026 için. Buradan şunu çıkartabiliriz aslında. Asgari ücret demek ki yüzde 28 civarında artacak ki o kadar pay konulmuş" ifadelerini kullandı.

Yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 33 bin 807 TL olurken net asgari ücret 28 bin 736 TL'ye çıkacak. Yüzde 35'lik zam senaryosunda brüt asgari ücret 35 bin 107 TL'ye çıkarken işçinin cebine 29 bin 841 TL girecek. Yüzde 40'lık senaryodaysa 2026 yılı itibarıyla asgari ücret 30 bin 946 TL olacak.

Erdem "Tabii buna komisyon karar verecek. 31 Aralık gecesine kadar bunun açıklanması gerekiyor. Asgari ücret niye önemli? Asgari ücret arttığı zaman diğer çalışanların ücreti artıyor. Asgari ücret arttığı zaman işsizlik maaşı artıyor" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

A Para yayınında konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret komisyonunda çıkacak olan kararlara baktığımız zaman özellikle geçen yılı ayrı tutup da evveli dönemlere baktığımız takdirde genelde burada enflasyon verisinin 3 puan ile 8 puan üzerinde bir refah payıyla birlikte şekillendiğini gözlemleyebiliyoruz. Ha özellikle burada asgari ücretin geçen yıl yönetilen sıkı para politikasıyla ilgili bir ücretle alakalı bir kıstas geldi. Oradaki kıstas da bu yıl gerçekleşecek olan enflasyon mu yoksa sonraki dönemdeki hedeflenen enflasyon doğrultusunda mı karar verileceği şeklinde bir değişiklik oldu. Geçen yıl burada ekonomi ekibinin sıkı para politikasında özellikle bir sonraki dönemin enflasyon verisi üzerinden değerlendirildiğinden dolayı geçen yıl yüzde 30 oranında belirlenmişti. Şu anda mevcutta olan asgari ücretimiz 22 bin 104 lira 67 kuruş, bu net. Brüt olarak da 26 bin 5 lira 50 kuruş üzerinden değerlendiriyor. Ha bu sene için ne olabilir şeklinde şöyle bir beyin jimnastiği yapacak olursak bu seneki enflasyon rakamımız bizim kabaca OVP'de 28,5, Merkez Bankası'nda ise 25 ile 29 arasında değerlendiriliyor. Dolayısıyla bir sonraki dönemde, OVP'de, yüzde 16, Merkez Bankası yıl sonu yani bir sonraki yılın tahmini ise yüzde 13 ile 19 arasında. Ha buradan hareketle şunu söyleyebiliriz; burada özellikle asgari ücrette yüzde 20 ile yüzde 40 arasında bir parametre koyabiliriz.

Buradaki parametrelere bakıldığı zaman özellikle yabancı finansal kuruluşlar olan JP Morgan bu yılı 29,5, önümüzdeki seneyi yüzde 20, Morgan Stanley ise bu yıl için yüzde 30, sonraki dönemi yüzde 21, Deutche Bank ise 29,5'la sonraki yılı da yüzde 20 üzerinden değerlendiriliyor. Buradan JP Morgan ve Morgan Stanley gibi uluslararası finansal kurumlar önümüzdeki yıl için tavsiye niteliğinde de olsa yüzde 20 ile 25 arasında bir parametre baz alıyor. Ha bu sebepten dolayı asgari ücret yüzde 20 ile başlayıp yüzde 40'a kadar değişkenlik arz edecektir.

"BENİM ÖNGÖRÜM" DİYEREK RAKAM VERDİ

Burada beşer faktör üzerinden bir hesaplama yaptık. Eğer yüzde 20 olursa 22 bin 104 liralık asgari ücret yüzde 20'de 26 bin 525 lira, yüzde 25'te 27 bin 630 lira, yüzde 30'da 28 bin 735 lira, yüzde 35'te 29 bin 840 lira, son olarak da yüzde 40'da 30 bin 945 lira üzerinden değerlendirileceğini tahmin ediyorum. Benim öngörüm ne bu konuda? Benim de öngörüm yine yüzde 20 ile 25 arasında asgari ücrete bir fark gireceği, rakamsal ifadeyle de 26 bin 500 ile 27 bin 630 lira arasında olacağını tahmin ediyorum"

"2026 İÇİN AYNI GÜZERGAHTA GİDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

TV100 yayınında konuşan yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş ise şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetin yaklaşımı önceki senelerde şu doğrultudaydı; diyorlardı ki çalışanı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Peki bu enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz cümlesinin açılımını şöyle dolduruyorlardı; açıklanan enflasyon alanı, Aralık ayında açıklanan enflasyon oranı neyse bunun üzerine belli bir tutarda refah payı ekleyerek enflasyonun üzerinde yeni bir asgari ücret belirleniyordu. Fakat Sayın Bakan Şimşek'in ekonomi yönetiminin başına gelmesiyle birlikte buradaki kavram beklenen enflasyon üzerinden hareket edilmeye başlandı. Yani orta vadeli plan üzerinde belirli revizeler, belirli dönemler itibarıyla belirli revizeler yapılarak beklenen enflasyon rakamları açıklanıyor. Bu rakam 2024 yılı 2025 yılı için yüzde 24 olarak açıklanmıştı. Şu anda 28,5'a yükseltildi bu rakam. Fakat 24 üzerinden açıklandı ve üzerine belli bir oranda yanılma payı konularak ki bu oran yüzde 25 oranında, yüzde 30'luk zamla 2025 asgari ücreti belirlendi. Şimdi biz 2026 yılı içinde aynı güzergahta gidileceğini, aynı şekilde bir yol haritası belirleneceğini düşünüyoruz.

"26 BİN 500 İLE 27 BİN ARASINDA BİR RAKAM"

Yani bu ne demek? 2026 yılı için orta vadeli planda açıklanan enflasyon hedefine bakmamız gerektiği ortaya çıkıyor burada. Bu rakama baktığımızda 2026 yılı için enflasyon hedefi yüzde 16 olarak revize edildi. Yüzde 16'nın üzerine de yüzde 25'lik yanılma payını koyduğumuzda yüzde 20'lik bir artıştan bahsediyor olacağız. Bu da şu anda asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu düşündüğümüzde 26 bin 524 TL rakamına tekabül ediyor. 26 bin 500 taban olmak üzere 26 bin 500 ile 27 bin arasında bir rakamın yeni dönemde belirleneceğini düşünüyoruz. Bu tabii halihazırda bir pazarlık masası. Bunlar taban rakamı olarak buradan açılacağını daha sonrasında da artık oralarda bir yerlerde çok da uzak olmayan bir yerlerde buluşulacağını ve yeni asgari ücretin bu şekilde belirleneceğini düşünüyoruz"