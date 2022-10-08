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Asgari ücret, EYT, kadro, sosyal yardımlar… AK Partili ismin sözleri heyecanlandırdı

08.10.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca insan asgari ücretin ne kadar olacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Uzmanlar, asgari ücrete ilişkin tahminlerde bulunurken açıklama bu kez AK Partili isimden geldi. K Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, “Asgari ücret ile ilgili de güçlü artışların yaşanacağı bir dönem olacak" dedi. Sarıeroğlu EYT ve kadro bekleyen milyonlarca kişi için de heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret, EYT, kadro, sosyal yardımlar… AK Partili ismin sözleri heyecanlandırdı

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Yıl sonu yaklaştıkça "Asgari ücret ne kadar olacak?" soruları yanıt ararken açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Hemen hemen her gün asgari ücret konusunda gelişme yaşanırken bu kez AK Parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Jülide Sarıeroğlu, Kırıkkale'de düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 80 maddelik torba kanunun sevk edildiğini ifade eden Sarıeroğlu, tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacak düzenlemeleri yapacaklarını belirtti.

ASGARİ ÜCRETTE ‘GÜÇLÜ ARTIŞ’ VURGUSU

Dönem şartlarına göre asgari ücrette güçlü artışların yaşanacağını vurgulayan Sarıeroğlu, "Bütçe sürecinden sonra da yine emekçilerimizin başta 'EYT' olmak üzere sözleşmelilerin kadro konusu olmak üzere arkasından asgari ücretimizin yine o dönemki şartlar değerlendirilerek asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın; kaldı ki asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanları etkilemiyor. Sosyal yardımlar başta olmak üzere engelli aylıkları, evde bakım aylıkları, yaşlı aylıkları ve her alanı etkiliyor. Bütün işyerlerindeki ücret skalalarını da bu tip artışa etki eden bir sosyal denge ücretidir aslında. Bu anlamda asgari ücret ile ilgili de güçlü artışların yaşanacağı bir dönem olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret EYT
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