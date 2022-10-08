SON DAKİKA | Emekli maaş zammı bekleyenleri endişelendiren açıklama: Bunu kimse bilmiyordu, yeni detay! ‘Milyonlarca kişi zam alamayabilir’

Son dakika… SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği Ocak 2023 zammı için geri sayım başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkına göre zam alacak milyonlarca emekli, zam oranının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne olacak? Ocak 2023 zammı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu mu? İşte emekli maaş zamları için son dakika gelişmesi…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HER KESİMİ RAHATLATACAK ADIMLARI ATACAĞIZ

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2023 maaş zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ocak zamları için, “Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Ekonomi yönetiminden yapılan açıklamalarda ise zamların ‘enflasyonun altında kalmayacağı’ ifadesi öne çıktı.

ENFLASYON ORANLARI NE OLDU?

2022 senesinde ilk 6 aylık enflasyon verileri göz önüne alınarak SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42,35 memur ve emekli memur aylıkları ise yüzde 41,69 oranında artmıştı. Temmuz ayında yüzde 2,37 olarak gerçekleşen enflasyon, Ağustos'ta yüzde 1,46, Eylül'de ise aylık enflasyon yüzde 3,08 olarak gerçekleşti. Enflasyon eylül ayında aylık bazda yüzde 3,08, artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ise 7,08 oldu. Yani bu rakama göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam şu an için yüzde 7,08 olmuş oldu. Ekonomistlerin tahminine göre yıl sonunda bu oranın yüzde 18 seviyelerinde olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3500 LİRA OLMUŞTU

Temmuz zammı sonrasında emeklilerin taban aylıklarında da değişikliğe gidilmişti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sürpriz bir değişiklik yapılarak, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 3.000 liraya çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Önergenin kabul edilmesiyle en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya yükseltildi.

EMEKLİ MAAŞINDA ‘BÜYÜME PAYI’ DETAYI

Peki en düşük emekli maaşlarında düzeltme olmazsa ne olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman SGK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren bir yorumda bulundu. Habertürk canlı yayınında konuşan uzman isim, “Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelen zam yılda iki defadır. 6 ayda bir enflasyon farkı alarak güncelleme alıyorlar. Bu yıllardır böyle. Enflasyonun aylık ne kadar olduğu belirleniyor. Daha sonra da enflasyon farkı bulunuyor. Burada emekli maaşları hesaplanırken içine büyüme payı da ekleniyor. 1999 yılı öncesinde büyüme aylarının neredeyse tamamı yansıtılırken, şimdi sadece 3’te 1’i yansıtılıyor. 2000 ve 2008 yılında gelen kanunlarla büyüme paylarının tamamı artık yansıtılmıyor. Bu yüzden enflasyonun direkt karşılığı, çarpı büyümeden alınan pay ile beraber emekli maaşının güncellemesi belli oluyor” dedi.

“HİÇ ZAM ALAMAYACAK EMEKLİLER OLABİLİR”

Şu an SSK’da bağlanan en düşük aylığın 2 bin 900 lira olduğuna dikkat çeken Duman, bunun yasa ile 3 bin 500 liraya yükseltildiğini anımsatarak kritik bir detayı açıkladı. “2000 ve 2008 yılında emekli aylık bağlama oranlarının değiştirilmesiyle ve büyüme paylarının düşürülmesiyle şu an 2 bin 900 liralık aylığı maalesef görüyoruz. Ama kanun 3 bin 500 liranın altında olamaz dediği için 2 bin 900 lira bu rakama tamamlanıyor” ifadelerini kullanan uzman isim şunları dile getirdi:

“Ancak Ocak zammı için enteresan bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ocak ayında şu anki veriler enflasyon farkının yüzde 18 olacağını söylüyor. Emekli maaş zamları hesaplanırken 3 bin 500 lirayı değil 2 bin 900 lirayı baz alarak güncelleniyor. Bu hesaplama ile maaşlar 3 bin 500 liranın altında kalıyor. Yani Türkiye’de şu an belki de sayısı milyonlara ulaşan emekliler asgari emekli tabanı değiştirilmezse Ocak ayında beş kuruş zam alamayacak.”

4 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİLME İHTİMALİ VAR

Kesin zam oranı Ocak ayında belli olacak. Ayrıca ek iyileştirme de yapılabilecek. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha artırılması gündemde. Ancak bu konuda henüz verilen bir karar yok. Onun da Aralık ya da en geç Ocak ayı başında belli olacağı ifade ediliyor. Kulislerde konuşulan ise Ocak zammı ile en düşük emekli maaşının 4 bin ila 4 bin 500 lira arasındaki olması…



