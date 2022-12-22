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Asgari ücret geçmiş yıllarda ne kadardı? İşte yıllara göre asgari ücret değişimi...

22.12.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Konuya dair masada 3 senaryo bulunduğu konuşuluyordu. Belirlenen tutar 8. 500 TL olarak açıklandı. Peki, asgari ücret geçmiş yıllarda ne kadardı? Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte yıllara göre asgari ücret değişimi...

Asgari ücret geçmiş yıllarda ne kadardı? İşte yıllara göre asgari ücret değişimi...

Asgari ücretin geçmiş yıllarda ne kadar olduğu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sebebiyle merak konusu oldu. Merakla beklenen 2023 asgari ücret zammı belli oldu. Peki, Asgari ücret geçmiş yıllarda ne kadardı? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET GEÇMİŞ YILLARDA NE KADARDI?

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NET VE BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.

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