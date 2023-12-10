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Asgari ücret için 2024 tahminini canlı yayında açıkladı! O rakamları tek tek sıraladı: Dolar bazında rekor kırılmasını bekliyorum

10.12.2023 20:50 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca çalışan gözü yarınki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrilmiş durumda. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışacak. 'Asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusu gündemdeki yerini korurken, ekonomist Emin Yılmaz da canlı yayında '2024 asgari ücret' tahminini açıkladı. Dolar bazında rekor kırılacağını beklediğini kaydeden Yılmaz "Zammın yüzde 40 ile 50 arasında kalacağını tahmin ediyorum." dedi.

Asgari ücret için 2024 tahminini canlı yayında açıkladı! O rakamları tek tek sıraladı: Dolar bazında rekor kırılmasını bekliyorum

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, işvrenleri ve dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç, hafta başı itibarıyla resmen başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil edecek. Bu yıl ilk kez 4 işçinin birden yer alacağı Komisyonda, işveren tarafı yeni rakamın dengeli, işçi kesimi ise insan onuruna yakışır bir düzeyde olmasını talep ediyor. ‘Asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusunun yanında ‘Asgari ücret 2024 zammı ne zaman açıklanacak?’ sorusu da gündemdeki sıcaklığını arttırmaya devam ederken, ekonomist Emin Yılmaz'dan asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

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"YÜZDE 50 ZAM OLURSA 565 DOLARA EŞİT OLACAK"

Cnn Türk canlı yayınına çıkan Emin Yılmaz asgari ücret zam oranıyla ilgili tahminlerini tek tek sıraladı. Ocak ayındaki artışla dolar bazında rekor kırılacağını tahmin ettiğini söyleyen Yılmaz, zammın yüzde 40 ile yüzde 50 arasında olacağını söyledi. Yılmaz, "Temmuz ayında 11 bin 402 TL olan asgari ücret 482 dolara eşitti. Yıl sonu dolar kurunun da 30 lira olacağı tahmin ediliyor. 30 lira olursa 482 dolar ile çarptığımız zaman 14 bin 484 lira. Benim tahminim 16 bin ile 17 bin arasındaysa
yüzde 40 zam olursa 532 dolara, yüzde 50 zam olursa 565 dolara eşit olacak. Şahsi olarak 16 bin lira ile yüzde 50 zam olan 17 bin 103 bandında olacağını düşünüyorum. İşverenleri de düşünmek lazım. Hem işveren hem işçiyi koruyup ortak noktanın devam ettirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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İŞÇİ VE İŞVEREN VERGİ İNDİRİMİNDE MUTABIK

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor.

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor.

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Bu yılının ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücrette son 10 yıldaki değişim, şöyle oldu:
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