FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücret için '30 bin 205 TL' çıkışı! Toplantıda açıkladı

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam ihtimalini konuşurken CHP'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP'nin asgari ücret talebinin 30 bin 205 TL olduğunu açıkladı. İşte asgari ücret ara zam ile ilgili son gelişmeler ve detaylar...

Asgari ücret için '30 bin 205 TL' çıkışı! Toplantıda açıkladı
Hande Dağ

Asgari ücrete zam olacak mı? Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken siyasilerden de asgari ücret rakamına dair dikkat çeken çıkışlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan "Bizim hesabımız ve önerimize göre de asgari ücret bugün en az 29 bin 850 TL olmalıdır" çıkışı gelmişti. Son olarak da CHP Genel Başkan Özgür Özel asgari ücret ile ilgili bir açıklama yaptı.

iStock-513223014 (1)

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ 30 BİN 205 TL

Partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, CHP'nin asgari ücret talebinin 30 bin 205 TL olduğunu açıkladı.

Bu haberin özetini dinlemek ister misin?
0:00 / 0:00
thumbs_b_c_aaef8cf8e40a11ffa6ad7d82fcdb6c30

CHP'nin asgari ücrete ara zam talebi ile ilgili bir görsel de paylaşıldı.

GuNLyDLWIAA2ufL

ASGARİ ÜCRET İÇİN ARA ZAM BEKLENTİLERİ

Asgari ücrete bir ara zam yapılıp yapılmayacağı halen belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz yıl, asgari ücrete temmuz ayında bir ara zam yapılmamıştı. Yapılan açıklamalar çerçevesinde ise asgari ücrete ara zam konusunda beklentiler oldukça düşük. Ancak siyasilerin konuyla ilgili açıklamaları devam ediyor ve siyasi partiler asgari ücret rakamı için taleplerini açıklıyor. Asgari ücret halen 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor.

iStock-1063289558

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Şimşek duymasın! Asgari ücret ve ara zam detayı...Mehmet Şimşek duymasın! Asgari ücret ve ara zam detayı...
Trump'tan, Powell'a sert sözler! 'Yetersizliğinin bedelini ödeyeceğiz'Trump'tan, Powell'a sert sözler! 'Yetersizliğinin bedelini ödeyeceğiz'

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Özgür Özel Asgari ücret zammı Asgari ücret ara zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

e-Devlet üzerinden yapılabilecek! Meclis'e teklif sunuldu

e-Devlet üzerinden yapılabilecek! Meclis'e teklif sunuldu

'Paralı değil, gelene poşetleyip veririz'

'Paralı değil, gelene poşetleyip veririz'

'25 bin TL idi, 32 bin 500 TL'ye çıkacak' Hareketlilik başladı 'En avantajlı ay' diyerek açıkladı

'25 bin TL idi, 32 bin 500 TL'ye çıkacak' Hareketlilik başladı 'En avantajlı ay' diyerek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.