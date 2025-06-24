Asgari ücret için '30 bin 205 TL' çıkışı! Toplantıda açıkladı

Asgari ücrete zam olacak mı? Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken siyasilerden de asgari ücret rakamına dair dikkat çeken çıkışlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan "Bizim hesabımız ve önerimize göre de asgari ücret bugün en az 29 bin 850 TL olmalıdır" çıkışı gelmişti. Son olarak da CHP Genel Başkan Özgür Özel asgari ücret ile ilgili bir açıklama yaptı.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ 30 BİN 205 TL

Partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, CHP'nin asgari ücret talebinin 30 bin 205 TL olduğunu açıkladı.

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CHP'nin asgari ücrete ara zam talebi ile ilgili bir görsel de paylaşıldı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ARA ZAM BEKLENTİLERİ

Asgari ücrete bir ara zam yapılıp yapılmayacağı halen belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz yıl, asgari ücrete temmuz ayında bir ara zam yapılmamıştı. Yapılan açıklamalar çerçevesinde ise asgari ücrete ara zam konusunda beklentiler oldukça düşük. Ancak siyasilerin konuyla ilgili açıklamaları devam ediyor ve siyasi partiler asgari ücret rakamı için taleplerini açıklıyor. Asgari ücret halen 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor.