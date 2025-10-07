FİNANS

Asgari ücret için 33 bin 156 TL rakamı 'Yüzde 50 zam' çıkışı! Düşünülenden 'çok daha düşük'

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için yılın sonuna doğru yaklaşılırken yeni asgari ücret tahminleri ve tavsiyeleri de gelmeye devam ediyor. Peki, ekonomistlerin asgari ücret zammı ile ilgili önerileri neler? Asgari ücrete, hedeflenen enflasyona göre zam yapılmasını ‘hata’ olarak değerlendiren Ekonomist Ceyhun Elgin, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmalı" dedi.

Hande Dağ

Asgari ücret son dakika gelişmeleri... Milyonlarca asgari ücretli ve çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Yılın sonuna adım adım yaklaşılırken 2025 yılı için net 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücrette ne kadarlık bir artış olacağı merak ediliyor. Bu çerçevede uzmanlardan tahminler ve değerlendirmeler gelirken son olarak asgari ücret zammına dair yeni öneriler de geldi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Sözcü'de yer alan habere göre; Boğaziçi Üniversitesi’nden Ekonomist Ceyhun Elgin, "Asgari ücrete yeni yılda yüzde 50 zam yapılmalı" şeklinde tavsiyede bulundu. Yüzde 50 zam senaryosunda asgari ücret 33 bin 156 liraya yükselip yeni yılda 30 bin lirayı geçmesi beklenen açlık sınırını geride bırakabilir. Ceyhun Elgin ile Greenwich Üniversitesi'nden Cem Oyvat ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Adem Yavuz Elveren 'Yüksek enflasyon ekonomisinde asgari ücret: Türkiye örneği' başlıklı makale yayınladı. Makalede asgari ücret artışının ekonomiye etkisinin 2005 ile 2024 yılları arasındaki veriler üzerinden incelendiği aktarıldı.

"BAZI KESİMLERİN DÜŞÜNDÜĞÜNDEN ÇOK DAHA DÜŞÜK"

Ekonomistlerin bulgusuna göre asgari ücretteki yüzde 10’luk artışın, yıllık enflasyonu yalnızca yüzde 1 ile yüzde 2 aralığında artırdığı belirtildi. Ekonomist Cem Oyvat, bu sonucu "Asgari ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisi bazı kesimlerin düşündüğünden çok daha düşük" ifadelerini kullanarak değerlendirdi.

"ASGARİYE YÜZDE 50 SEVİYESİNDE ZAM YAPILMALI"

Öte yandan makalede, asgari ücretteki yüzde 10’luk artışın işsizliği bir yılda sadece 0.10 ile 0.15 puan aralığında arttırdığının belirtildiği kaydedildi. Benzer şekilde asgari ücretteki artışın dış ticaret dengesine etkisinin de sınırlı seviyede kaldığı aktarıldı. Makalenin sonuçlarını değerlendiren Ceyhun Elgin, ABD merkezli banka JPMorgan’ın asgari ücrette yüzde 20’lik artış tavsiye etmesine tepki gösterip "Geçen sene enflasyon yüzde 44'ken, asgari ücret ocakta yüzde 30 arttı. Bu nedenle asgari ücretlilerin 14 puanlık kaybı var. Bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 29-30 olması bekleniyor. Refah payı da eklendiğinde asgariye yüzde 50 seviyesinde zam yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"BEYAZ YAKALILARIN MAAŞI DA ASGARİ ÜCRETE YAKINSADI"

"Enflasyonun belirleyicisi döviz kurları" diyen Ekonomist Ceyhun Elgin "Asgari ücrete hedeflenen enflasyona göre zam yapılması hataydı" dedi. Elgin, asgari ücretteki artışın verimliliği yükselttiği yönünde çalışmalar olduğuna belirtip "Beyaz yakalıların maaşı da asgari ücrete yakınsadı. Eğer yıl sonunda yüzde 30 enflasyon bekleniyorken asgariye yüzde 20 zam yapılırsa çalışanlar 10 puan daha kaybedecek" ifadelerini kullandı. Elgin'in, Türkiye’deki enflasyon sorununun sadece para politikası ile çözülemeyeceğini kaydettiği de belirtildi.

