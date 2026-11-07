Asgari ücret için ezber bozan hesap! 2027 zammı için rakam geldi

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammı görüşmelerinin yapılacağı aralık ayına çevrildi.
Pek çok hesaplama yapılırken Yeni Şafak yazarı ekonomist Yusuf Dinç'ten dikkat çeken bir hesaplama geldi. Dinç, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılabileceğini ve net ücretin 36 bin 498 TL'ye çıkabileceğini belirtti.
Türkiye'de hayat pahalılığının önemli bir sorun haline geldiğini belirten Yusuf Dinç, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyonun tek kriter olmasının zorlayıcı olduğunu ifade etti.
Gelecek enflasyon oranıyla yapılan ücret güncellemelerinin yetersiz kaldığına dikkat çeken Dinç, geçmiş enflasyonun dikkate alınmasının tutmayan beklentiler nedeniyle daha adil olacağına işaret etti. Dinç'e göre asgari ücret belirlenirken çalışanların yaşam ve geçim şartları doğrudan dikkate alınmalı, geçmiş dönemde gerçekleşen enflasyon ücret artışında belirleyici olmalı.
2027 yılına ilişkin beklentisini de paylaşan Dinç, gelecek enflasyon yerine geçmiş enflasyon oranının esas alınmasını umduğunu belirtti. Dinç'in yüzde 30'luk artış üzerinden yaptığı hesaplamaya göre net asgari ücret 36 bin 498 TL'ye ulaşabilir.
2026 yılında uygulanan mevcut asgari ücret ise aylık brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL 50 kuruş seviyesinde bulunuyor.
2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için resmi takvimin aralık ayında başlaması bekleniyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla birlikte yeni dönem pazarlıklarının başlaması öngörülüyor.
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