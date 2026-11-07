Asgari ücret için ezber bozan hesap! 2027 zammı için rakam geldi

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammı görüşmelerinin yapılacağı aralık ayına çevrildi.

36 BİN 498 TL'YE ÇIKACAK

Pek çok hesaplama yapılırken Yeni Şafak yazarı ekonomist Yusuf Dinç'ten dikkat çeken bir hesaplama geldi. Dinç, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılabileceğini ve net ücretin 36 bin 498 TL'ye çıkabileceğini belirtti.

GERÇEKLEŞEN ENFLASYON DA HESAPLAMAYA DAHİL EDİLECEK

Türkiye'de hayat pahalılığının önemli bir sorun haline geldiğini belirten Yusuf Dinç, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyonun tek kriter olmasının zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Gelecek enflasyon oranıyla yapılan ücret güncellemelerinin yetersiz kaldığına dikkat çeken Dinç, geçmiş enflasyonun dikkate alınmasının tutmayan beklentiler nedeniyle daha adil olacağına işaret etti. Dinç'e göre asgari ücret belirlenirken çalışanların yaşam ve geçim şartları doğrudan dikkate alınmalı, geçmiş dönemde gerçekleşen enflasyon ücret artışında belirleyici olmalı.

2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN 36 BİN 498 TL HESABI

2027 yılına ilişkin beklentisini de paylaşan Dinç, gelecek enflasyon yerine geçmiş enflasyon oranının esas alınmasını umduğunu belirtti. Dinç'in yüzde 30'luk artış üzerinden yaptığı hesaplamaya göre net asgari ücret 36 bin 498 TL'ye ulaşabilir.

2026 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2026 yılında uygulanan mevcut asgari ücret ise aylık brüt 33 bin 30 TL, net 28 bin 75 TL 50 kuruş seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ARALIK AYINDAKİ TOPLANTILARDA

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için resmi takvimin aralık ayında başlaması bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla birlikte yeni dönem pazarlıklarının başlaması öngörülüyor.