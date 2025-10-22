FİNANS

Asgari ücret için ilk adım, toplantıda konuşuldu! Zam oranında ortak görüş belli oldu, işte senaryolar

Milyonlar yeni asgari ücret için merakla bekleyişte. Yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı araştırılmaya devam edilirken asgari ücretle ilgili dün önemli bir adım atıldı. İşçi, işveren ve hükümet "asgari ücret" gündemiyle toplandı. Peki, Üçlü Danışma Kurulu'nda ne konuşuldu? 2026 asgari ücret zammı için masadaki senaryolar neler? İşte detaylar...

Hande Dağ

Asgari ücret için ilk adım atıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplandı. Şimdi milyonlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasının ardından yeni asgari ücret rakamını merakla bekliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Komisyon öncesi, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere dün toplandı.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; toplantıda taraflar komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kurul, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıya, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ayrıca HAK-İŞ ve DİSK temsilcileri katıldı.

İŞTE TOPLANTIDA KONUŞULANLAR

Edinilen bilgiye göre görüşmede, aralık ayında başlayacak yeni dönem asgari ücret pazarlıkları öncesi komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda hükümet ve işverenin 10 üyesi bulunmasına işçi tarafı itiraz ediyor. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

MASADAKİ ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Belirlenecek asgari ücret sadece çalışanları değil, işverenleri, kamu sözleşmelerini ve sosyal destek mekanizmalarını da yakından ilgilendiriyor. Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışan doğrudan asgari ücret üzerinden maaş alıyor.

Ekonomistlerin ve uzmanların ortak görüşünün, 2026 yılı zammının yüzde 28 ila 35 aralığında olacağı yönünde olduğu aktarıldı.

  • Eğer asgari ücrete yüzde 28 oranında zam yapılırsa, çalışanların eline geçen net maaş 22.104 TL'den 28.294 TL'ye yükselecek.
  • Zam oranı yüzde 35 olursa, net asgari ücret 29.841 TL, brüt tutar 35.107 TL olacak.
  • Yüzde 40'lık bir artış durumunda ise çalışanların eline 30.946 TL geçecek.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
