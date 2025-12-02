Asgari ücret için masada hangi oran var? Uzmanlar rakam verdi (26 bin, 27 bin, 28 bin, 30 bin)

Asgari ücret ne kadar olacak? Aralık ayının gelmesiyle milyonların gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına ve yeni asgari ücret artışına çevrildi. Mevcutta 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağı merakla beklenirken gözler ilk toplantının tarihine çevrildi. Masada olan zam senaryoları ile ilgili pek çok tahmin gelirken uzmanlar bazı rakamları ve oranları sık sık telaffuz ediyor. Bir yandan da 3 Aralık'ta açıklanacak enflasyon rakamları da merak ediliyor. İşte 2026 asgari ücret rakamı için uzmanların değerlendirmeleri ve muhtemel zam senaryolarına göre yeni asgari ücret rakamı...

"BENİM BEKLEDİĞİM YÜZDE 25 İLE 31 ARASINDA BİR RAKAM"

Habertürk canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal "Geçen sene ne olduğundan bir bahsedelim. O bu seneye bence ışık tutacak. Çünkü geçen sene de biz gerçekleşen enflasyon üzerinden beklerken orada beklenen enflasyon üzerinden yani önümüzdeki senenin 2025 yılı için konuşuyorum 2025'in beklenen enflasyonu üzerinden bir zam geldi ve yüzde 30 zamla biz asgari ücret konuşmalarını görüşmelerini kapattık. Şimdi bu yılki beklenen üzerinden yapılacağına dair de veriler var, açıklamalar var. Dolayısıyla ben gerçekleşen üzerinden değil de beklenen üzerinden biraz daha üzerinde yani açıkçası benim beklediğim yüzde 25 ile 31 arasında bir rakam. Yani benim beklediğim bu. Yüzde 20 civarında yüzde 19 maksimumu, beklenen enflasyonun daha üzerinde yapılacağını düşünüyorum. Ama gerçekleşen üzerinden de yani böyle 31-33'ler düzeyinde de olmayabilir" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLİ YÜZDE 3 KAYBETMİŞ VAZİYETTE"

Ekol TV yayınında konuşan ve asgari ücret zammı ile enflasyon rakamları konusundaki değerlendirmelerini aktaran SGK uzmanı İsmet Çetinkaya ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta açıklanacak TÜFE oranları Kasım ayının rakamlarını belirleyecek. Beklentiler, piyasa beklentileri anketinde de rakamlar ortaya çıkmıştı. Ancak bizim beklentimiz 1.30'la 1.5 seviyelerinde, son 2 ayda biraz daha yüksek gelmişti aylık enflasyon. Ancak Kasım ve Aralık ayında biz biraz daha düşük bekliyoruz. Yani maksimum 1,5 seviyelerinde. yıl sonunda da Merkez Bankası'nın en son 2 hafta önce açıklamış olduğu rakamlar hedefi doğrultusunda bekliyoruz; yüzde 31 ile 33. Benim şahsi kanaatim yüzde 32 ile 2025 yılı enflasyonu tamamlarız diye düşünüyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek bir açıklama yapmıştı. Yıl sonu enflasyon beklentisini ifade etmişti. Tabii ki geçen sene de bu minvalde bir açıklamalar yapılmıştı asgari ücretle ilgili olarak. Geçen sene Sayın Bakanımız şunu söylemişti; asgari ücret enflasyon üzerinde artış yapılacak demişti. Ancak orada kafalarda bir karışıklık olmuştu. Burada gerçekleşen enflasyon üzerinden mi yoksa hedeflenen enflasyon üzerinden mi bir asgari ücret artışı olacağı konuşulmuştu. Evet, enflasyon üzerinde bir artış oldu. Ancak hedeflenen enflasyon üzerinde bir artış olmuştu. Yani geçen sene Merkez Bankası'nın 2025 yılı için beklenen enflasyonu yüzde 24'tü. Ancak gelinen koşullarda yüzde 32 ile tamamlayacağız. Yüzde 32-33 seviyelerinde tamamlayacağız. Ancak asgari ücrete geçen sene yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Yani şu an gelinen noktada rakamsal olarak söylüyorum, TÜİK'in açıklamış olduğu veriler doğrultusunda söylüyorum; asgari ücretli yüzde 3 kaybetmiş vaziyette.

"BENİM TAHMİNİM MAKSİMUM YÜZDE 25 SEVİYELERİNDE OLACAKTIR"

Bu sene de muhtemelendir ki yine aynı senaryo üzerinden bir asgari ücret artışı yapılacaktır. Yani Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon hedefi yüzde 16-19 bandında. Maksimum 19 bandında. Yani asgari ücrete yine enflasyon üzerinde bir artış yapılacaktır. Ancak hedeflenen enflasyon üzerinden yapılacaktır. Yani yüzde 19 hedeflenen enflasyon var. Yüzde 3 de bu sene kaybedilen asgari ücret artışından kaybedilen bir oran var. Yüzde 22 yapar. 3 puanda üzerine eklenecektir. Benim tahminim maksimum yüzde 25 seviyelerinde olacaktır. Bununla ilgili farklı senaryolar da var.

"YÜZDE 25'LİK BİR ARTIŞ OLURSA 27 BİN 630 TL'YE TEKABÜL EDİYOR"

Şimdi yüzde 20'lik, bu da söyleniyor. Çünkü hedeflenen enflasyon üzerinden bir artış olursa bu da yüzde 20 26 bin 525 lira olması bekleniyor. Benim de söylediğim gibi yüzde 25'lik bir asgari ücret artışı olursa 27 bin 630 liraya tekabül ediyor. Yüzde 30 da olabilir. Çünkü yüzde 30 olabilmesi için de burada bir bütçe rakamı var. Her sene bütçe görüşmeleri yapılıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 2026 yılı için sosyal güvenlikle ilgili ayrılan bütçe geliri yüzde 28. Yani asgari ücretin yüzde 28 olma ihtimali de elbette ki var. Yüzde 30'luk bir artış olursa 28 bin 735, yani ihtimal çerçevesinde değil ama yüzde 40 da olursa bu da senaryolarda var. Çünkü alım gücü asgari ücretlinin son yıllara ciddi manada düştü. Bir refah payıyla beraber olursa 30 bin 945 liraya yükselebilir"

"MÜZAKERELER BU ORANLA BAŞLAR"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Mahmut Aydoğmuş ise "Şu anda yıllık işte beklenen enflasyon yüzde 16 2026 için. Artı eksi 3 puan var. Ben müzakerelerin 16-19 bandında başlayacağını ve 25-26 civarına kadar sirayet edeceğini düşünüyorum" dedi.

İŞTE ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI VE BEKLENTİLER

ATV Haber'de yer alan habere göre ise ilk senaryo asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması. Böylece mevcutta 22 bin 104 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 26 bin 524 liraya çıkacak. En olası senaryonun ise asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması olduğu belirtildi. Yüzde 25 zamla 2026 yılından itibaren yeni asgari ücret 27 bin 630 TL olacak. Öne çıkan bir diğer zam oranının da yüzde 30 olduğu aktarıldı. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem "Bu yılın sonunda enflasyon yüzde 32 bekliyor Merkez Bankası. Benim de tahminim yüzde 30'lar civarında bir asgari ücret artışının olacağı, bu da 28 bin 735 lira civarında bir net asgari ücret" dedi.