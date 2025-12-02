FİNANS

Yasak geliyor! Uygulamanın bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

Yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde zorunlu servis ücreti yasaklanıyor. Ticaret Bakanlığının zorunlu servis ücretini kaldırmasıyla ilgili kararı tüketicilerce memnuniyetle karşılaşırken söz konusu durumun yüz binlerce garson ve komi için aylık 8-10 bin TL'lik gelir kaybına neden olabileceği konuşuluyor. Çalışanlar da uygulamanın kalkmasını desteklerken "Madem servis ücreti kaldırılıyor, o zaman maaşlarımız da düşmesin" çağrısı yaptı.

Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı'nın lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tüketicilerden zorunlu olarak servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ücret talep etmesinin önüne geçecek yeni düzenlemeyi hayata geçireceği öğrenilmişti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; söz konusu karar, tüketici tarafından bir süredir dile getirilen şikayetlerin çözümü olarak görülürken vatandaşlar, hesap sonuna ilave edilen yüzde 10'luk servis bedelinin şeffaf olmadığını ve maliyetleri artırdığını belirtiyordu. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla bu uygulama ortadan kalkacak.

Bu sayede vatandaşlar sadece sipariş ettikleri ürünlerin ücretini ödeyecek. Söz konusu karardan vatandaşlar memnuniyet duyarken konunun bir de çalışan boyutu olduğu öğrenildi. Pandeminin ardından işletmelerin maliyet yükünü hafifletmek adına servis ücretlerini gelir dengeleyici bir araç olarak kullandığı, bu durumun garson ve komilerin gelir yapısını değiştirdiği aktarıldı. Çalışanların zaman içinde servis ücreti uygulamasına âdeta bağımlı hâle geldiği belirtildi.

GARSONLARIN MAAŞLARINDA SERVİS ÜCRETİNİN PAYI

Mevcut durumda aylık geliri yaklaşık 50 bin TL seviyesinde olan bir çalışanın 8-10 bin TL arasındaki bölümünün, direkt servis ücretlerinden geldiği kaydedildi. Kararın uygulanmasıyla beraber servis ücreti kaleminin ortadan kalkmasının bu ek gelirin de kaybolmasına yol açacağı belirtildi. Bu nedenle garsonların, kararın kendilerini olumsuz etkilememesi adına adım atılmasını istediği aktarıldı.

Uzun süredir bu gelire göre bir düzen kurduklarını belirten garsonlar, "Madem servis ücreti kaldırılıyor, o zaman maaşlarımız da düşmesin" çağrısı yaptı. Söz konusu talebin, sektörün genelinde geniş destek gördüğü kaydedilirken Türkiye’de en fazla çalışanı barındıran alanlardan birinin hizmet sektörü olduğu ve garsonluğun da bu sektörün en yoğun istihdam alanlarından biri olarak öne çıktığı vurgulandı.

Öte yandan konunun işletme sahipleri bakımından da farklı bir boyutu da var. Kimi işletmelerin, servis ücreti uygulamasını sadece çalışanlara paylaştırmayıp bu ücretlerin bir kısmını, temizlik ve hijyen malzemelerinin teminine, personel kıyafetlerine, eğitim giderlerine ve servis malzemelerinin yenilenmesi gibi kalemlere aktardığı belirtildi. Dolayısıyla servis ücretinin kaldırılması, işletmeler için de yeni bir düzenleme yapmayı gerekli hale getiriyor.

"BİR EMNİYET SUPABI OLARAK GÖRÜLÜYORDU"

Karara, kafe işletmecilerinden farklı tepkiler geldiği belirtilirken İstanbul Beylikdüzü'nde bir kahve zinciri işletmecisi olan Serkan Kuloğlu "Yasak elbette tüketici lehine bir adım. Ancak bizim gibi küçük işletmeler için asıl problem, çoğu zaman 'masa işgali' yaşanması. Müşterilerimizin çoğu saygılı davransa da, tek bir çay veya kahve siparişiyle saatlerce masa kapatan, hatta dışarıdan getirdikleri yiyecek içecekleri tüketen kişiler oluyor. Bu durumda döngü yavaşlıyor, yeni gelen müşterilerimize yer bulamıyoruz ve iş kaybı yaşıyoruz. Servis ücreti, bir nevi böyle potansiyel kayıplara karşı bir emniyet supabı olarak görülüyordu. Şimdi bu kaldırıldığına göre, bizim gibi işletmelerin nasıl bir çözüm bulacağı belirsiz" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞAN VE TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ AYNI ANDA SAĞLANABİLİR"

Uzmanlar ise servis ücretinin kaldırılmasının doğru bir adım olduğunu belirtip fakat bu adımla beraber çalışanların üzerindeki yükün azaltılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Maaşların tekrar düzenlenmesi, çalışanların gelir kaybının önlenmesi ve işletmelerin maliyetlerini şeffaf bir biçimde yönetmesi gerektiğinin dile getirildiği kaydedildi. Bu sayede çalışan ve tüketici memnuniyetinin aynı anda sağlanabileceğinin belirtildiği vurgulandı.

'MAAŞLARIN YENİDEN DÜZENLENMESİ' ÇÖZÜMÜ

Diğer yandan çalışanlara göre en ideal çözümün ise servis ücretinin ortadan kalkması ve bunun karşılığında maaşların yeniden düzenlenmesi olduğu belirtildi. Söz konusu yaklaşımın çalışanları ve müşterileri memnun edeceği düşünülürken uygulamanın nasıl hayata geçirileceği, işletmelerin nasıl uyum sağlayacağı ve çalışanların gelir dengesinin nasıl korunacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. Sektör temsilcilerinin, adil ve dengeli bir model oluşturulmasının önemine dikkat çektiği de vurgulandı.

