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Asgari ücret için masadaki rakamlar belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak: En kritik toplantı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 07:59
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Asgari ücretin belirlenmesi için adım atılıyor. Önce bugün Kabine toplantısı gerçekleştirilecek ardından yarın ilk kez Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek. Milyonların gözü bu iki toplantıda olacakken masadaki rakamlar da belli oldu. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücret için devreye girip girmeyeceğini merak ediyor. Öte yandan memur ve emekli maaşlarının da ele alınması bekleniyor. Milyonların alacağı maaş bu iki toplantıya bağlı...

Asgari ücret için masadaki rakamlar belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak: En kritik toplantı

Asgari ücret milyonların kaderini belirlerken birçok çalışanın maaşını yakından etkiliyor. Temmuz ayında zam yapılmayan asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır süren tartışmada masaya gelen rakamlar belli oldu. Geçtiğimiz günlerde işverenler de kendi teklifini sunmuştu. Yeni asgari ücret önümüzdeki günlerde yapılacak toplantının ardından kesinlik kazanacak.

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KABİNE'DE DE GÜNDEM ASGARİ ÜCRET

İki haftada bir gerçekleşen Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha Beştepe'te toplanacak. Gündemin çok önemli başlıkları var. Bunların başında da asgari ücret geliyor. Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuyla ilgili sunum yapması bekleniyor.

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MASADAKİ RAKAMLAR NELER?

Hükümet kanadı henüz asgari ücretle ilgili rakam telaffuzunda bulunmadı. 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklamaları yapan hükümet kanadının asgari ücret için tutunacağı tavır milyonların kaderini etkileyecek. Asgari ücret, hâlihazırda brüt 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

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Bu tutardan yüzde 14 (2.800 lira) SGK primi ve yüzde 1 (200 lira) İşsizlik Sigortası primi olmak üzere toplam 3 bin liralık kesinti yapılıyor. Böylece net asgari ücret, 17 bin 2 lira olarak ödeniyor. Öte yandan asgari ücretle ilgili zam oranları da uzun süredir konuşuluyor. TCMB’nin 2024 için yıl sonu tahmini yüzde 44, 2025 için yıl sonu tahmini ise yüzde 21 olmuştu. Bu çerçevede eğer yüzde 44 oranı baz alınarak zam yapılırsa net asgari ücret 24 bin 482,88 liraya, eğer yüzde 21 zam yapılırsa da 20 bin 572,42 liraya yükselecek. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa yeni tutar 21 bin 252,5 lira, yüzde 30 yapılırsa 22 bin 102,6 liraya yükselecek.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YARIN İLK KEZ TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. Masaya, işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını temsilen ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olmasından dolayı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) oturacak. İlk toplantıda, komisyonun çalışma takviminin görüşülmesi bekleniyor. Komisyonda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde bu yıl da 4 işçi yer alacak.

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KABİNE'DEKİ GÜNDEM BAŞLIKLARI

Asgari ücretin ardından Kabine'deki bir diğer önemli başlık ise Suriye'de yaşanan yönetim değişikliği. 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin etkilerinin masaya yatırılıp Türkiye'nin izleyeceği politikaların belirlenmesi bekleniyor. Hayati önem taşıyan sınır güvenliğinin yanı sıra 2025 için memur ve emekli maaşlarının da ele alınması bekleniyor.

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