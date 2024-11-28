ASGARİ ÜCRET İÇİN SÜRPRİZ İLK TEMAS | Bakan Işıkhan 4 sendika ile buluştu, tarafların masaya getirecekleri rakam netleşiyor... İşte TÜRK-İŞ ve işverenlerin zam talebi

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu, geri sayıma geçildi. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı neredeyse tüm Türkiye "2025 Asgari ücret kaç TL olacak? İşçi ve emekçinin en düşük maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt ararken; gözler de tarafların bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komimsyonu Toplantısı'na çevrildi. Herkes asgari ücret zammıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken; milyonların beklediği zamlı yeni maaşlar için dün sürpriz sayılabilecek bir ilk temas gerçekleşti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN BAKAN IŞIKHAN SENDİKALARLA GÖRÜŞTÜ

Show Haber'de yer alan habere göre; zorlu asgari ücret zam pazarlığı başlamadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendika temsilcileriyle bir araya geldi. 4 büyük sendikanın yer aldığı üçlü danışma kurulunu toplayan Bakan Işıkhan; asgari ücret zammı öncesi son çalışmaların bilgisini aldı, asgari ücret için yol haritası çizildi.

TARAFLAR HANGİ RAKAMLARLA MASAYA OTURACAK?

Öte yandan işçi ve işveren kesiminin asgari ücret zam pazarlığı için hangi rakamlarla masaya oturacakları da netleşmeye başladı. Her maraton öncesi tarafların talepleri merak edilirken; Türk-İş'in yine masaya açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasıyla oturması bekleniyor.

TÜRK-İŞ'İN HESABI

Türk-iş son verileri Ekim ayının sonunda açıklamıştı. Dört kişilik ailenin açlık sınırı 20 bin 432 TL, yoksulluk sınırı 66 bin 553 TL; bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 26 bin 527 TL olarak hesaplanmıştı.

İŞVEREN KANADI YÜZDE 25-30'LUK ZAM İÇİN BASTIRACAK

İşveren kanadının da masaya yüzde 25- yüzde 30 seviyesinde bir zam oranıyla oturması bekleniyor. Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 TL olacak.

BU YIL BİR İLK YAŞANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komimsyonu'nun Aralık ayının birinci veya ikinci haftasında toplanacağını açıklamıştı. Milyonların yeni maaşını belirleyecek söz konusu kritik toplantılarda bu yıl bir ilk de yaşanacak.

Bu yıl komisyon üyeleri arasında, ilk kez asgari ücretle çalışan bir gazeteci de olacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşçinin ve emekçinin en düşük yeni zamlı maaşının en geç 27 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.