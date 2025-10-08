FİNANS

Asgari ücret için yeni hesap! 'Demek ki 35'ler, 40'lar da söz konusu olabilir' 30 bin TL için...

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı yeni yıla adım adım yaklaşılırken milyonların gündemindeki yerini aldı. 2026 asgari ücret rakamı için farklı senaryolar ve tahminler konuşulurken uzmanlar da öngörülerini ve değerlendirmelerini aktarıyor. Son olarak enflasyon rakamı üzerinden farklı zam senaryolarına göre asgari ücretin ne kadar olabileceğine dair hesaplamalar yapıldı. İşte detaylar...

Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı milyonların gündeminde. 2026 asgari ücret rakamı ile ilgili tahminler ve hesaplamalar yapılmaya başlandı. Asgari ücretlinin ve asgari ücrete yakın maaş alan milyonların gözü kulağı muhtemel rakamlar ve tahminlere çevrildi. Son olarak asgari ücret ile ilgili farklı oranlar üzerinden zam senaryoları hesaplandı. İşte detaylar...

"DEMEK Kİ 35'LER, 40'LAR DA SÖZ KONUSU OLABİLİR"

A Para canlı yayınında asgari ücrete dair değerlendirmelerini ve hesaplamaları aktaran ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret de aslında biraz enflasyonla atbaşı gidiyor ama asgari ücretin tespiti aralık ayında oluyor. Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında toplanıyor. 1-1.5 ay sonra asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına başlayacak. 1 ay boyunca devam ediyor. Aralık ayında toplandıkları için aslında yıl sonu enflasyonunu görmemiş oluyorlar. Neye göre bir hesaplama yapıyorlar? Tahminlere göre. İşte oradaki en büyük ellerindeki en veri de OVP'deki yüzde 28,5 olacak. Asgari ücreti enflasyon belirlemiyor, tespit komisyonu belirliyor. Komisyonda kimler var? 5 tane işçi sendikasından temsilci var Türk-İş'ten, 5 tane TİSK'ten yani işveren sendikasından temsilci var. Hakem olarak da 5 tane hükümet temsilcisi var. Dolayısıyla bu 15 kişinin oturup konuştuğu bir konu. Ama bunlar önlerine koydukları verilerin en önemlisi enflasyon. Netice itibarıyla insanların gelirleriyle ilgili bir konu orada tartışılıyor, yeni bir gelir belirleniyor ve enflasyonun insanların gelirlerinde yaptığı erimenin karşılanması söz konusu oluyor. Bunları nereden biliyorum? Geçtiğimiz yıllardaki bütün asgari ücret komisyonu toplantılarını ve çıkan sonuçlarına baktığın zaman belirlenen artış oranı hep bir önceki yılın enflasyonundan 5-10 puan yukarıda olmuş. 1-2 istisna var, pozitif anlamda da istisna var, düşük olan da var 1-2 tane. Ama genel anlamda hep enflasyona göre belirlenmiş. Öyleyse yüzde 28,5 ise işte 5-10 puan da yukarıda tespit edilecekse biz de alternatifleri koyduk, demek ki 35'ler, 40'lar da söz konusu olabilir.

"EMEKLİLER VE MEMURLAR İÇİN BİR REFAH PAYININ DA HABERCİSİ OLABİLİR"

Bunun emekliyle ne ilgisi var diyebilirsin. Bu bir referans olacak. Burada eğer enflasyonun üzerinde bir artış olursa, atıyorum 35-40 neyse, oradaki fazladan eklenen puanlar emekliler ve memurlar için bir refah payının da habercisi olabilir. Her yıl bunu zaten konuşuyoruz ve bunu da aynı bu şekliyle öngördüğümüz gibi gerçekleşiyor. Hesap yapalım ne olabilir diye?

Mevcuta bakalım. Brüt asgari ücret 26 bin lira, net de 22 bin 104 lira geçtiğimiz ocak ayında belirlendi. Emekli ve memuru konuşurken son 6 aylık enflasyona bakıyoruz diyoruz çünkü onlar temmuzda da artış alıyor, yılda iki kere artış alıyor ama asgari ücrette işte pandemiden sonra birkaç kez bu tekrarlandı, enflasyon yüksek, enflasyonun getirdiği sıkıntının yok edilmesi için hükümet böyle kararlar aldı ve çok da olumlu oldu ama son iki dönemdir asgari ücret yıllık belirleniyor. Zaten yasal olarak da yıllık belirlenmesi gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ZAM SENARYOLARI

Dolayısıyla biz orada 6 aylık enflasyona bakarken burada yıllık enflasyona bakacağız. Diyelim ki yüzde 28,5'u baz aldı asgari ücret tespit komisyonu ve dedi ki biz yıl sonunda oluşacak enflasyon kadar artış yapalım böylece işçimizi de enflasyona ezdirmeyelim... O zaman brüt ücret 33 bin 417 TL, net ücret de 28 bin 403 liraya. Bunu yukarı doğru yuvarladıklarını düşünerek yüzde 30 artırırsa bu sefer brüt ücret 33 bin 807 lira, net ücret 28 bin 736 liraya çıkıyor.

Biraz refah payı eklerse ki geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, o zaman 35-40'ı bulabilir. 35'te brüt ücret 35 bin 107 lira, net ücret 29 bin 841 TL oluyor. Yüzde 40'ta artık 30 bin rakamına ulaşmış oluyor net asgari ücret, brüt ücret 36 bin 407 TL, net ücret 30 bin 946 TL oluyor. Yüzde 50'lik bir artışı da hesapladık. Öyle bir şey olursa da brüt ücret 39 bin 8 TL, net ücret 33 bin 156 TL.

"ZANNEDERSEM PAZARLIK MASASINDA DA BU KONUŞULACAKTIR"

Asgari ücret tabii sadece işçilerin aldığı maaşı belirleyen, yani bundan daha az maaş veremezsin belirleyicisi ve bir parametresi ama aslında buradaki brüt ücret ödemeleri, borçlanmaları, bireysel emeklilik sisteminin ödemelerini, 65 yaş aylığının kriterini vesaire dolayısıyla buna göre yapılıyor. O yüzden de buradaki brüt ücret önemli. Şuradaki brüt ücretin artması demek, ev kadının işte isteğe bağlı sigorta priminin de artması demek. Brüt ücretin artıyor olması demek işverenin üzerindeki istihdam maliyetinin artması demek. Ama 1 yıldır hiç değişmediğini düşünürsek bu 1 yıl içinde de üreticiler, işte satıcılar, ticaret yapan insanlar yani yanında insan çalıştıran şirketler kendi ürettikleri ürün ve hizmetlere enflasyon oranında zaten artış yaptılar. Yani kendilerini korumaya aldılar. Şimdi sırada çalışanlarını koruma altına alma zamanı. Dolayısıyla çalışanların da enflasyonun biraz üstünde artış alacağını düşünüyorum. Zannedersem pazarlık masasında da bu konuşulacaktır. Yani bir işveren çıkıp 'Ya benim üzerimde istihdam yükü çok fazla' diyor, diyebilir ama cevap şu; bu bir yıldır hiç değişmedi, yani 2025'in ocak ayında da atıyorum 26 bin liradan hesaplıyordunuz işçinin parasını, aralık ayında da 26 bin liradan hesaplıyorsunuz. Ama bu ocak 2025 ile aralık 2025 arasında ürünlerinize, hizmetlerinize zam yaptınız mı evet yaptınız, enflasyon var, enflasyona karşı kendinizi korudunuz, ama çalışanlarınızın ücretleri aynı kaldı, dolayısıyla şimdi onları da enflasyona karşı koruma zamanı, pazarlıklar bunun üzerinden yürüyecek. Biz şimdilik böyle bir hesabı yapmış olalım, bunu da kayıtlara geçmiş olalım. Ama zaten önümüzdeki ay ve özellikle aralık ayından itibaren biz asgari ücreti konuşmaya devam edeceğiz"

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
