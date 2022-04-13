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Asgari ücret ikinci zammı için 'temmuz' detayı: 'Tamamen eksiye düşecek...'

13.04.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ikinci zam tartışmalarında maaşların artıp artmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Son bir aydır 'Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?' sorusuna yanıt aranırken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya’dan konuya ilişkin değerlendirme geldi. İşte son dakika asgari ücret zam haberinin detayları…

Asgari ücret ikinci zammı için son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Vatandaşlar maaşlara ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağını araştırırken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, AK Parti kurmayları ‘gerektiği takdirde’ asgari ücrette artış olabileceğini ifade etmişlerdi.

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“MÜDAHALE ETMEKTEN KAÇINMAYIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ geçtiğimiz günlerde, "İnsanların alım gücünü bir seviyede tutmaya gayret ediyorsunuz. Biz aslında aralıkta bu irademizi ortaya koyduk. Aralık ayında yüzde 50'ye yakın artışlar ortaya konuldu. Şimdi ilgili bakanlıklar tarafından takip ediliyor. Gelen verilere göre zaten temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var. Asgari ücretle ilgili gündem genelde aralık ayından aralık ayına, yasal olarak böyle oluyor. Bunlar takip ediliyor. Takipteki sonuca göre enflasyonun altında bir durum ortaya çıktığını gözlemlediğimiz an müdahale etmekten kaçınmayız” açıklamasını yapmıştı.

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YÜZDE 50 ZAMMIN YÜZDE 22’Sİ ERİDİ

Asgari ücret ikinci zammına ilişkin belirsizlik devam ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2016 yılına kadar yılda 2 kez toplandığını anımsatan Özgür Kaya, “Bunun yılda iki kez toplanmasının bir manası var. Bir kez toplanmasının manası şudur: Artık enflasyon stabildir. İniş be çıkışların uzun boyutta olmadığı enflasyonun sabit olduğu ülkelerde bu toplantı tek seferde yapılır. Yani ocak ayında aldığınız maaş, aralık ayı geldiğinde standartlarınıza hala yetiyordur. Ama 2022 yılına geldiğimizde, 2021’in ikinci altı aylık döneminden itibaren fiyat istikrarsızlığı, enflasyon ve dalgalanmalar oldu. 2022’nin ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 zam aldık. Fakat 3 aylık enflasyona baktığımızda yüzde 22,81’e gelmişiz” dedi.

Yılın ilk üç ayında asgari ücretin eridiğini söyleyen Özgür Kaya, “Aldığınız yüzde 50’lik zammın yüzde 22,81’i üç ayda erimiş demektir. Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücret için tamamen ‘yok’ demedi; orada bir kapı aralığı bıraktı. Ocak ya da haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden toplanıp bu kaybın giderilmesi sağlanmalıdır. Önümüzde 3 aylık bir süreç daha var. Haziranda enflasyon farkının yüzde 30 ila 35 arasında olması bekleniyor. Asgari ücretliye temmuz itibarıyla zam vermediğiniz zaman tamamen eksiye düşmüş olacaklar. Bunun için yasal düzenlemeye de gerek yok. Asgari ücret tespit komisyonu toplanıp bununla ilgili karar verebilir” şeklinde konuştu.

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ERDOĞAN: BUNUN VAKTİ ARALIK AYIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu." demişti.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise "Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülür, fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" değerlendirmesini yapmıştı.


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