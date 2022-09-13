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Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Enflasyon farkıyla birlikte ek zam gündemde

13.09.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin gözü yeni yılda alacağı zamlarda. Enflasyon zammının yanında, asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra ek zamla ilgili büyük beklenti oldu. Peki asgari ücret Ocak 2023, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte 2023 emekli ve memura ek zamla ilgili haberin ayrıntıları...

Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Enflasyon farkıyla birlikte ek zam gündemde

Temmuz ayında maaşları artan memur, emekli ve asgari ücretliler önümüzdeki yıl için zam miktarlarını araştırmaya başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre uygulanacak zam oranı için iki veri belli oldu. Önümüzdeki 4 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile zamlar belli olacak. Orta Vadeli Plandaki hedefler dikkate alındığında yılbaşında yüzde 16 ve yüzde 17'lik bir zam gündemde. Enfasyon farkı zammının yanında, geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışlarına ilaveten yapılan ek zamların bir benzerinin Ocak ayı için de yapılması bekleniyor. Böylece memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme oranlarında artış yapılması beklenirken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise taban maaşın yeniden belirlenmesi gündemde.

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ÖNCE TABAN MAAŞ ARTIYOR

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon kadar artış alıyorlar. Son olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında Temmuz ayında yüzde 42'inin üzerinde bir artış gerçekleştirilmişti. Bu noktada taban maaşlarda da iyileştirme yapılmıştı. Ocak ayında 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılan taban maaş Temmuz ayında 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseltilmişti. Böylece en düşük emekli maaşı Ocak ayından bakıldığında 3.500 TL'ye çıkartılmış oldu. Şimdi bu taban maaşların yeniden yükseltilmesi gündemde. Ocak ayı ile birlikte gerçekleşen 6 aylık enflasyon rakamı ve yıllık enflasyon dikkate alınarak en düşük emekli maaşının enflasyonun üzerinde artırılması bekleniyor. Burada belirlenecek 2023 yılı asgari ücret rakamının da etkili olması bekleniyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması talep edilirken Ocak ayında nasıl bir karar verileceği de merak konusu oldu. Taban maaşın belirlenmesinin ardından emekliler için 6 aylık enflasyon oranı kadar da artış yapılacak. Bu artış oranına ilave bir puan eklenip eklenmeyeceği de oluşacak enflasyon rakamına göre belirlenecek. Orta Vadeli Programdaki yıl sonu beklentisi olan yüzde 65 oranına göre 6 aylık artışın yüzde 20 civarında olması bekleniyor. Burada temmuz ayı ile ocak ayı arasında endeksteki değişim oranına bakılıyor.

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YÜZDE 8'İN ÜZERİNE İLAVE PUAN

Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmedeki yüzde 8'lik zam oranı ve 6 aylık enflasyon oranına göre fark ödenmesi söz konusu olacak. Ocak ayında toplu sözleşme zammı yüzde 5 olan memur ve memur emeklileri için ilave puan eklenmişti. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede % 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2,5 puan artırılarak % 7,5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran % 30,95 olmuştu. Temmuz ayında da yüzde 7 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı almışlar ve zam oranı yüzde 40'ın üzerine çıkmıştı. Ocak ayında yüzde 8 olan toplu sözleşme zammının yine ilave puanla arttırılması bekleniyor. Böylece memur ve memur emeklileri de yeni bir zam oranı ve enflasyon farkı ile güçlü bir artış almış olacaklar.

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YENİ ASGARİ ÜCRET ARALIK'TA

Emekli ve memurların dışında yaklaşık 8 milyon asgari ücretliyi direkt ilgilendiren ancak tüm çalışanların maaşlarını etkileyecek olan yeni asgari ücret de Aralık ayı itibariyle belirlenmiş olacak. Asgari ücretin bu güne kadar artışlarına bakıldığında bir önceki yılın enflasyon rakamının 3-7 puan üzerinde tespit edildiği görülüyor. Ancak 2022 yılında asgari ücret uzun bir aradan sonra Temmuz ayında da artış gördü. Böylece yıllık artış yüzde 90'ı bulurken enflasyonun da üzerinde bir rakam ortaya çıktı. Yeni yılın asgari ücretinin de yine enflasyon üzerinde güçlü bir artışla belirlenmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program hedefi dikkate alındığında ne asgari ücretin 5.500 TL'den en az 7.500 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bunun üzerine çıkacak formüller de bulunuyor. Ancak yeni asgari ücret artışına Aralık ayında toplanacak olan komisyon karar verecek. Komisyon alım gücünü ve enflasyon rakamları ile geçim endeksini dikkate alarak karar verecek. Asgari ücretteki artış diğer çalışanların da maaşlarını yukarı çekecek etki yapacak. Ayrıca 2022'de kaldırılan vergilerin de yine 2023'de de alınmaması uygulanmasının devam etmesi bekleniyor. Böylece asgari ücretlilerden ve diğer çalışanların asgari ücret kadarki gelirlerinden gelir ve damga vergisi alınmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Memur emekli
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