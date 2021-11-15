Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret belli oldu mu?

Asgari ücret konusunda vatandaşlar araştırma yapmayı sürdürüyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu bugün toplanacak olan MKYK ve MYK'da da konuşulacak. Peki 2022 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete 2022 yılında gelecek olan zam oranı merakla içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Sene sonuna yaklaşılması ve açıklanan enflasyon oranları sonrası yeni senede asgari ücrete yapılacak olan zamlar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Asgari ücrete bu yıl yapılacak olan zam oranı ise % 20-30 arasında olması beklenmekte. Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Aralık ayı içerisinde yapılacak olan toplantıların ardından kesinlik kazanacak. Net olarak 2 bin 825 lira olan mevcut asgari ücretin yeni yılda net 3.500 lira seviyesine çıkarılması bekleniyor.

Gelecek senenin asgari ücretini belirleyecek görüşmeler Aralık ayında başlamış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili ülke çapında araştırma yaptırıyor ve bununla ilgili maliyet hesaplarını gözden geçirmeyi sürdürüyor. Asgari ücret pazarlığına sayılı günler kala işçi ve işveren kesim taleplerini ortaya koydu.

Geçtiğimiz hafta içinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), ‘asgari ücret zammının, yıllık enflasyon oranının üzerinde olması’ yönünde görüş aktardı.

Ayrıca enflasyon oranındaki artışı kendilerinin karşılayabileceğini aktaran işverenler, “Enflasyon üzerindeki artış devletin vergi indirimleriyle desteklensin” şeklinde konuşmuştu.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2020 yılı Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon %14’tü. Asgari ücrete 2021’de geçerli olmak üzere yüzde 21.56 oranında zam yapılmıştı. Yani enflasyonun 7.5 puan üzerine çıkılmıştı. Böylece asgari ücrete yapılan zam enflasyonun üzerinde gerçekleşmişti. Bu da 500 TL'lik artışa denk geliyordu.

2021 Ekim tarihi itibarıyla da yıllık enflasyon yüzde 19.89 oldu. Kasımda da artışın sürmesi bekleniyor. Yine enflasyonun 8-10 puan üzerinde bir zam yapılırsa toplam zam yüzde 30’u bulabilir. Bu da net 3 bin 500-3 bin 700 lira arası asgari ücret anlamına geliyor. Net rakam ise Aralık'ta ortaya çıkmış olacak.

