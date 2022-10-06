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Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı için enflasyonun üzerinde artış sinyali!

06.10.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, maaşlara Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası her sene zam yapılıyor. Daha önce konuya dair açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini vurgulamıştı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı için enflasyonun üzerinde artış sinyali!

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Asgari ücrete alınan kararla en son temmuz ayında zam geldi. Küresel enflasyonun etkileri Türkiye'ye de yansırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimseyi enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etti. Ocak zammı çalışmaları devam ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

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2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret Temmuz ayında gelen zamla yaklaşık yüzde 30 artışla 5.500 TL oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca konuya ilişkin toplantılar yapacak ve uzlaşmanın ardından zam kararı açıklanacak.

Enflasyon rakamları asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir unsur. Asgari ücret zammının enflasyon oranının altında olmaması bekleniyor.

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Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 3 aylık zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi. Bu da gelecek aylarda emekli ve memur maaşlarının bu oranda artacağı anlamına geliyor.

Ocak zammı ise Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından netleşecek.

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ASGARİ ÜCRET KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ

Asgari ücrete zam konusunun masaya yatırıldığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatı şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımız kabineyi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.' 1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin. Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz."

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