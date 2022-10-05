Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammında yüzde 45 artış tahmini

Asgari ücretin ne kadar olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete en son temmuz ayında zam yapıldı. Aralık ayına az bir zaman kala gözler yeni zam açıklamalarına çevrildi. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram asgari ücretle ilgil canlı yayında heyecanlandıran bir tahminde bulundu. Bayram, ‘Şu anda yüzde 45’lik artışla beraber 7925 lira civarına gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsetmiş olduğu sosyal refah payı düzenlemesi ile halkımız enflasyon altında ezdirilmeyecek dedi. O yüzden 8000 TL civarını dillendirmekte fayda var.’ dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram asgari ücretle ilgili CNN Türk canlı yayınında merak edilen soruları cevapladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hem sokakta hem Meclis’te hem vatandaşlarımızı ilgilendiren tek konu ekonomi. Çalışanlar yıl başında ne kadar ücret artışı olacağını merak ediyor. Memur ve emeklilere enflasyon farkı veriliyor. Ama asgari ücret bu konuda dertli çünkü bir önceki artış yüzde 30’luk bir artış olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun bir ara zam olduğunu asıl zammın yıl başında yapılacağından bahsetmişti.

Daha önceki enflasyon oranlarını dikkate alacak olursak 2021 sonunda 2825 TL olan Asgari ücret 4253 TL yükseltilmişti. Yüzde 30 enflasyon varken yüzde 50 artış yapılmıştı. Ancak temmuz ayına gelindiğinde bu artışın eridiği anlaşıldı ve temmuz ayında ikinci bir zam yapıldı. Yüzde 30’luk artışla 5500 TL’ye çıktı.

Özel sektörde çalışanların ücretlerini ilgilendiren bir konu aslında. 5500 liranın üzerinde şu anda yüzde 40 artış olursa 7700 TL, yüzde 45 artış olursa 7925 TL. Ama yine psikolojik bir sınır olarak ilk defa dillendirelim 8000 TL bandı söylenmeye başlandı.

Yüzde 45 artışla 7925 seviyesine gelir. Ocak ayı içerisinde geçmiş 6 ayın enflasyonu açıklanacak şu an itibarıyla enflasyon 6.09. Aralık ayına göre bu aya kadar enflasyon yüzde 52. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83 seviyesinde. Daha önce yapılan zamda yüzde 30 artış oldu. Temmuz ayında artışın yüzde 42 olduğunu söylersek yüzde 12’lik bir alınamayan zam var.

Şu anda yüzde 45’lik artışla beraber 7925 lira civarına gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsetmiş olduğu sosyal refah payı düzenlemesi ile halkımız enflasyon altında ezdirilmeyecek dedi. O yüzden 8000 TL civarını dillendirmekte fayda var.

KABİNE GÜNDEMİNE GELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kabine toplantısında asgari ücrete zam konusunun masaya geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı. Varank, Erdoğan'ın kritik toplantıda "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücrete zam yapmamız lazım" dediğini aktardı.

Varank, şu ifadeleri kullandı;"Cumhurbaşkanımız kabineyi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.' 1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin. Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz."



