Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin zamla ilgili rakam verdi: Aşağı yukarı 500 dolar civarında...

Kamuda çalışan 700 işçinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten gelecek zam teklifinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak Türk-İş ve Hak-İş başkanlarıyla görüştü. İşçilerin zam oranı ise Salı günü açıklanacak. Kritik zam teklifi kararı öncesinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında açıklamalar yaptı.

"İŞÇİLERİMİZİN RAHAT NEFES ALACAĞI BİR AÇIKLAMA OLACAK"

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu 700 bini aşkın işçi kitlesiyle sürdürdüğümüz toplu görüşme. Belli bir aşamaya geldiler. Uzlaşma yada uzlaşmadığı noktaları ortaya koydular. Emeğin lehine müdahale etmek durumundayız. Sosyal devlet emekçileri korumak zorundadır. Aşağı yukarı mesele bitme noktasına geldi. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız da katılımıyla bu uzlaşmanın sonucu açıklanacak. İşçilerimiz müsterih olsunlar, emekçileri enflasyona karşı koruduk. Dolayısıyla işçilerimizin rahat nefes alacağı bir açıklama olacağını söyleyebilirim. Rakamı yarın açıklayacağız. Başkanlık sisteminde siyasi sorumluluk Sayın Cumhurbaşkanımız'dadır. Kararı kendisi açıklayacak. Önemli bir karar olabileceğini söylemek isterim. Enflasyon aşağı düşüyor ama hayat pahalılığı işçilerin maaşını azaltıyor. Bunu koruyacak şekilde anlaşma yapacağız"



ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret konusunda da açıklamalar yapan Bakan Bilgin şunları söyledi:

"Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor yukarıya doğru çıkardıkça bütün ücretler de yukarıya doğru götürüyor. Asgari ücretle çalışmayanlar var bunların ücretleri yukarıya doğru çekildi. Asgari ücret düzenlemesiyle bütün ücretleri artırmış olduk. Reel alım gücünü koruyacak şekilde asgari ücreti Temmuz'da düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran düzenleme yaptık Ocak'ta. Temmuz'da da aynısı yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur aşağı yukarı 500 dolar civarında. Satın alma paritesini dikkate alarak ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir.



