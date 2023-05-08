FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin zamla ilgili rakam verdi: Aşağı yukarı 500 dolar civarında...

Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin zamla ilgili rakam verdi: Aşağı yukarı 500 dolar civarında...

08.05.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında açıklamalar yaptı. Bilgin, kamu işçilerinin beklediği zam teklifiyle ilgili son gelişmeleri duyurarak "İşçilerimizin rahat nefes alacağı bir açıklama olacağını söyleyebilirim" dedi. Temmuz'da asgari ücreti alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceklerini belirten Bilgin, "Ocak'ta Cumhuriyet tarihinde en yüksek seviyeye çıkaran düzenlemeyi yaptık, Temmuz'da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar civarında" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin zamla ilgili rakam verdi: Aşağı yukarı 500 dolar civarında...

Kamuda çalışan 700 işçinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten gelecek zam teklifinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak Türk-İş ve Hak-İş başkanlarıyla görüştü. İşçilerin zam oranı ise Salı günü açıklanacak. Kritik zam teklifi kararı öncesinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında açıklamalar yaptı.

"İŞÇİLERİMİZİN RAHAT NEFES ALACAĞI BİR AÇIKLAMA OLACAK"

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bu 700 bini aşkın işçi kitlesiyle sürdürdüğümüz toplu görüşme. Belli bir aşamaya geldiler. Uzlaşma yada uzlaşmadığı noktaları ortaya koydular. Emeğin lehine müdahale etmek durumundayız. Sosyal devlet emekçileri korumak zorundadır. Aşağı yukarı mesele bitme noktasına geldi. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız da katılımıyla bu uzlaşmanın sonucu açıklanacak. İşçilerimiz müsterih olsunlar, emekçileri enflasyona karşı koruduk. Dolayısıyla işçilerimizin rahat nefes alacağı bir açıklama olacağını söyleyebilirim. Rakamı yarın açıklayacağız. Başkanlık sisteminde siyasi sorumluluk Sayın Cumhurbaşkanımız'dadır. Kararı kendisi açıklayacak. Önemli bir karar olabileceğini söylemek isterim. Enflasyon aşağı düşüyor ama hayat pahalılığı işçilerin maaşını azaltıyor. Bunu koruyacak şekilde anlaşma yapacağız"
vedat bilgin 2

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret konusunda da açıklamalar yapan Bakan Bilgin şunları söyledi:
"Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor yukarıya doğru çıkardıkça bütün ücretler de yukarıya doğru götürüyor. Asgari ücretle çalışmayanlar var bunların ücretleri yukarıya doğru çekildi. Asgari ücret düzenlemesiyle bütün ücretleri artırmış olduk. Reel alım gücünü koruyacak şekilde asgari ücreti Temmuz'da düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran düzenleme yaptık Ocak'ta. Temmuz'da da aynısı yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur aşağı yukarı 500 dolar civarında. Satın alma paritesini dikkate alarak ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladıToplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı
Baş döndüren değişim! Çifte zam yoldaBaş döndüren değişim! Çifte zam yolda
Ne altın ne de konut... Herkes yatırım için oraya yöneldi! Nisan ayında rekor kırıldıNe altın ne de konut... Herkes yatırım için oraya yöneldi! Nisan ayında rekor kırıldı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Vedat Bilgin

En Çok Okunan Haberler

29 Ekim'de herkese 10 bin euro vatandaşlık parası

29 Ekim'de herkese 10 bin euro vatandaşlık parası

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

İmamoğlu'ndan dikkat çeken çağrı!

İmamoğlu'ndan dikkat çeken çağrı!

Yargıtay’dan fazla mesai kararı!

Yargıtay’dan fazla mesai kararı!

İyi sürücülere indirim geldi! Yüzde 50 daha az... '5.750 değil 2.875 lira'

İyi sürücülere indirim geldi! Yüzde 50 daha az... '5.750 değil 2.875 lira'

Sıfır otomobil fiyatları için ikinci adım

Sıfır otomobil fiyatları için ikinci adım

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

İç çamaşırı giymedi! Göğüslerinin görünmesine aldırış etmedi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.