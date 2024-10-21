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Asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetten ilk açıklama geldi: Yaşam standartlarını yükseltecek...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.10.2024 13:07
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Milyonlar gözünü asgari ücrete çevirdi. 1 Ocak'tan önce belli olması beklenen asgari ücret için hükümetin atacağı adımlar merak ediliyor. Bazı tartışmalar yaşansa da sessizliğini koruyan hükümetten 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama geldi.

Asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetten ilk açıklama geldi: Yaşam standartlarını yükseltecek...

Temmuzda ara zam yapılmayan asgari ücret için beklentiler yüksek. Milyonlarca vatandaş da 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağını araştırıyor. Son sözü söyleyecek olan hükümetten ilk kez bir açıklama geldi. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ilk açıklama geldi.

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Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili şu ifadeleri kullandı;

Asgari ücret milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir konu. Asgari ücretin belirlenmesi tek başımıza hükümet olarak elimizde olan bir durum değil. Belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayının başında inşallah bu süreci başlatacağız. Belirlenen yeni asgari ücretin çalışanlarımızın satın alma gücünü koruması çok önemli. Asgari ücreti minimum ücret olarak belirliyoruz, iş verenlerimiz bunun üzerinde ücret verebilirler. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum.

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