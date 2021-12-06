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Asgari ücret ne kadar olacak? İkinci tur görüşmeleri başlıyor

06.12.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların gözü, 2022 asgari ücret miktarında. Yeni asgari ücreet beklerken, sevindiren haberler geliyor. Enflasyonun üzerinde ve refah payıyla beraber yapılacak hesaplamalarda artış oranının yüzde 30'u geçebileceği iddia ediliyor. Vergi destekleriyle de bu rakamın daha da artması bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar olacak? İkinci tur görüşmeleri başlıyor

Asgari ücrette ikinci tur görüşmelerinde taraflar 7 Aralık 2021 Salı günü Türk-İş'te bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken, 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti.

Kasım ayı enflasyon rakamları ve 5 aylık 10,48'lik oranın, asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdiği söyleniyor. Enflasyonun üzerinde ve refah payıyla beraber yapılacak hesaplamalarda artış oranının yüzde 30'u geçeceği belirtiliyor.

Vergi destekleriyle de bu rakamın daha da yükselebileceği ifade ediliyor.

2003’TE YÜZDE 37,48 ARTIŞ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 Aralık 2021 Salı günü Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Türk-İş ev sahipliğinde 9 Aralık'ta ise TİSK'in ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Bakan Bilgin, çalışmaların 4 oturumda bitirileceğini anımsatmıştı. AK Parti iktidarı döneminde asgari ücrete en yüksek zam, 2003'te yüzde 37,48, 2015'te ise yüzde 33,46 olarak gerçekleşmişti.

2003'te 226 TL olan asgari ücret, 310,7 TL, 2015'te ise 974,8 TL olan asgari ücret, 1300,9 TL'ye yükselmişti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türk-İş, hükûmetin masaya yüzde 36,2'lik yeniden değerleme oranının üzerinde bir teklifle oturmasını talep ederken, asgari ücrete bu oranda zam yapılması durumunda net maaşın yaklaşık olarak 3 bin 850 TL'ye yükselebileceği kaydediliyor.

Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret, yüzde 31 artışla net 3 bin 700 TL, yüzde 34 artışla 3 bin 785 TL, yüzde 37 artışla 3 bin 870 TL, yüzde 39,76 artışla da yaklaşık olarak 3 bin 950 TL'ye yükselecek.

TİSK ise asgari ücrette işverene verilen işveren desteğinin gelecek sene de devam etmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

VERGİ VE PRİM DESTEĞİ

Hükûmetin, asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek adına işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planladığı kaydediliyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücretin, yüzde 31 yükselmesi hâlinde 4 bin 194 Türk lirası, yüzde 34 artması durumunda 4 bin 284 Türk lirası, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 Türk lirası olacak.

Yapılacak asgari ücret zammının ardından işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, yaşlılık aylığı, iş göremezlik ödeneği, engelli aylığı, evde bakım aylığı zamlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan
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