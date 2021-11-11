Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan son rakam

2022 yılında girmemize çok az bir süre kalmışken, milyonlarca işçi asgari ücret artışı için gözünü kulağını hükümetten gelecek habere dikti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı asgari ücret ile ilgili şu anda net rakam vermezken, vergilendirmeyle ilgili olarak çalışmalar yapıldığını belirtti. Enflasyona göre yapılan tahminlere bakıldığında rakam 3500 TL’yi aştı.

BAKAN BİLGİN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında asgari ücretten, emeklinin maaşına kadar yapılacak zam için son 2 aylık veri kaldı. İki aylık verinin ardından net rakamlar belli olacak. Şu an için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de “asgari ücret ile ilgili net rakamlar veremem” dedi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30-35’LİK ARTIŞ BEKLENİYOR

TÜİK’İN açıkladığı 4 aylık enflasyona göre ise çeşitli tahminlerde bulunuldu. Vatandaşın asgari ücrette beklentisi 3500-4000 TL arasında olduğu için hükümetin de buna yönelik bir adım atması bekleniyor. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenlerde bunu kabul etti.

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN VERGİ DÜZENLEMESİ

Asgari ücrete yapılacak zam kadar, vergi düzenlemesi de merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretliye vergi düzenlemesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. İşverenler, prim desteğinin arttırılmasını beklerken, asgari ücrete yapılacak zam karşısında vergilerin azaltılması yönünde talep var.



